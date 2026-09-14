Tекст: Вера Басилая

«По Украине ясно, что нам придется заранее обозначить некоторые принципиальные моменты, потому что не может быть так, что если победит Шляйн или даже другой кандидат – тогда Киеву начнут в больших количествах поставлять оружие для военной эскалации, которая день за днем приближает нас к третьему мировому конфликту. Это, повторяю, необходимо заранее прояснить и уточнить», – подчеркнул Конте, обсуждая формирование левоцентристского альянса на выборах в 2027 году, передает РИА «Новости».

Бывший глава итальянского правительства отметил, что его партия не может поддержать программу, которая подразумевает продолжение внешнеполитического курса нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони. Конте давно критикует действия правительства, направленные на военную поддержку Киева.

Политик уверен, что новые поставки оружия ведут к эскалации конфликта, и призывает к дипломатическому урегулированию и мирным переговорам. Разногласия по поводу помощи Киеву остаются ключевым камнем преткновения между «Движением пяти звезд» и правящей коалицией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что накачивание Киева западным оружием препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для украинской армии станут законной целью для Вооруженных сил России.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала военную помощь Киеву причиной снижения своей политической популярности.

Депутат Европарламента от «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле предрек эскалацию конфликта из-за нового пакета военной поддержки.

Группа парламентариев от партии «Национальное будущее» внесла в парламент резолюцию о полном прекращении снабжения украинской армии.