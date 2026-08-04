Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

«Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

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