Фигурист Кондратюк получил нейтральный статус для турниров ISU

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кондратюк получил право выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе, передает РИА «Новости».

Помимо Кондратюка, аналогичный допуск получили еще 15 российских спортсменов. Среди них Матвей Ветлугин, Николай Угожаев, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Илья Вегера, Дарья Садкова, Камилла Нелюбова и Таисия Щербинина.

Также нейтральный статус выдан танцевальным и спортивным парам: Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, Екатерине Мироновой и Евгению Устенко, Екатерине Рыбаковой и Ивану Махноносову, Софии Диане Касинс и Александру Брегею, Василисе Григорьевой и Евгению Артющенко, а также Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Международный союз конькобежцев разрешил россиянам выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В середине июля пять российских одиночников получили соответствующий допуск от организации.

Позже право на участие в зарубежных стартах предоставили еще тринадцати российским фигуристам.