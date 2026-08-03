Tекст: Алексей Дегтярёв

«Максимально действовали малыми группами. Пока одна группа вела бой и сковывала противника, другая обходила его с фланга или заходила в тыл через поля», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что военные старались ввести противника в заблуждение, отвлечь его внимание и обеспечить продвижение штурмовиков.

Командир также отметил, что в процессе штурма бойцам пришлось форсировать реку Верхняя Терса и преодолевать заболоченные участки.

Из-за этого снаряжение намокало и становилось тяжелее. После переправы перед подразделениями стояла задача занять господствующую высоту.

По словам Асея, украинские военные оказывали активное сопротивление, опираясь на заранее подготовленные бетонные укрепления. Несмотря на это, российские силы успешно выполнили поставленную задачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля источник в силовых структурах сообщил о разгроме украинского гарнизона в Любицком.

В середине прошлого месяца российские военные закрепились в этом населенном пункте.

Перед этим авиация Вооруженных сил России уничтожила 40 солдат противника в окрестностях села.