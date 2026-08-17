Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Учебный самолет ВВС Франции загорелся после экстренной посадки на трассе
На юге Франции военный инструктор совершил вынужденную посадку на автомобильное шоссе, успев вместе с курсантом покинуть горящий самолет до взрыва.
Авария произошла рядом с коммуной Салон-де-Прованс на юге республики, передает ТАСС.
Во время выполнения учебного задания на самолете Cirrus SR-20 возникла нештатная ситуация. Управление взял на себя опытный наставник, который сумел посадить машину на проезжую часть.
Военнослужащие получили легкие травмы и самостоятельно выбрались наружу до того, как техника вспыхнула. Очевидцы происшествия подтвердили, что после жесткого касания земли начался сильный пожар.
«Члены экипажа находились в сознании, им немедленно была оказана помощь со стороны медицинских бригад авиабазы», – говорится в заявлении министерства вооруженных сил страны. В настоящий момент расследованием инцидента занимаются профильные ведомства и жандармерия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на юго-востоке Франции разбился легкий самолет военно-воздушных сил страны.
В июне на северо-востоке республики из-за технической неисправности рухнул самолет с парашютистами.
Несколькими днями ранее в Турции во время выполнения тренировочного задания упал истребитель F-16.