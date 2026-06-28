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Префект департамента Мерт назвал причину крушения самолета в Томблене
Префект Сеги назвал неисправность причиной крушения самолета
Самолет с парашютистами в Томблене рухнул вертикально на северо-востоке Франции из-за технической неисправности, заявил префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги телеканалу BFMTV.
В интервью телеканалу BFMTV Сеги указал, что самолет, «принадлежавший парашютному клубу», выполнял упражнения по прыжкам с парашютом, когда произошла авария, ставшая, очевидно, причиной крушения.
«Самолет упал практически вертикально, в непосредственной близости от жилого комплекса, на краю аэродрома», – сказал префект, добавив, что «в зоне крушения было много свидетелей», в том числе родственники жертв.
Сеги отметил, что зевакам повезло, что крушение самолета никого из них не затронуло.
Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории французской авиации, за исключением военных и коммерческих перевозок.
«Согласно нашей базе данных, это самая серьезная авиакатастрофа в гражданской авиации с точки зрения человеческих жертв», – сообщило агентству AFP Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Термин «гражданское авиасообщение» относится ко всем видам гражданской авиации, за исключением коммерческих перевозок.
Предыдущие самые смертоносные аварии в этой категории датируются 24 апреля 1988 года, когда девять человек погибли в результате крушения самолета с парашютистами недалеко от аэродрома Ленс-Бенифонтен (Па-де-Кале), и 1 ноября 1997 года. Тогда небольшой самолет из летного клуба Лаона разбился в пруду недалеко от Лаона (Эна), также погибли девять человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции 28 июня. При крушении самолета с парашютистами погибли 11 человек. Из разбившегося во Франции самолета выпрыгнули три человека.