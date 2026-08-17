Путин: Бюджет НАО позволяет реализовывать меры соцподдержки участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что состояние бюджета Ненецкого автономного округа является хорошим и дает возможность реализовывать меры социальной поддержки участников спецоперации, передает ТАСС.

«У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть», – отметил глава государства. Он прокомментировал доклад главы округа Ирины Гехт о выполнении социальных обязательств.

Губернатор ранее сообщила, что несмотря на экономические трудности прошлого года, регион успешно выполнил все социальные обязательства перед жителями. Приоритетным направлением, по ее словам, стала поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.

В апреле Путин заявил о непрерывности работы по поддержке участников спецоперации.

Также Владимир Путин поручил местным властям расширить социальную помощь бойцам СВО и их семьям.