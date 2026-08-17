Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Путин: Бюджет НАО позволяет реализовывать меры соцподдержки участников СВО
Финансовое положение Ненецкого автономного округа позволяет в полной мере осуществлять меры социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором НАО Ириной Гехт.
Путин заявил, что состояние бюджета Ненецкого автономного округа является хорошим и дает возможность реализовывать меры социальной поддержки участников спецоперации, передает ТАСС.
«У вас финансовое состояние бюджета хорошее, поэтому возможности такие есть», – отметил глава государства. Он прокомментировал доклад главы округа Ирины Гехт о выполнении социальных обязательств.
Губернатор ранее сообщила, что несмотря на экономические трудности прошлого года, регион успешно выполнил все социальные обязательства перед жителями. Приоритетным направлением, по ее словам, стала поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции.
В марте прошлого года президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя Ненецкого автономного округа.
В апреле Путин заявил о непрерывности работы по поддержке участников спецоперации.
Также Владимир Путин поручил местным властям расширить социальную помощь бойцам СВО и их семьям.