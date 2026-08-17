Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
В Подмосковье электросамокатчиков обязали регистрироваться через «Госуслуги»
С конца сентября любителям кикшеринга в Московской области придется подтверждать свою личность с помощью единого государственного портала.
Новые правила начнут действовать с 30 сентября, передает РИА «Новости». Сейчас система работает в тестовом режиме, и первой платформой для интеграции стала компания Yandex Go.
«В рамках единого подхода к организации работы средств индивидуальной мобильности на территории Московской области операторы сервисов аренды СИМ к 30 сентября 2026 года обеспечат обязательную авторизацию пользователей электросамокатов и электровелосипедов через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», – рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Чиновники подчеркнули, что координация работы прокатных сервисов находится в ведении муниципальных властей. На сегодняшний день 32 округа региона уже заключили соответствующие соглашения с операторами. Эти документы строго регламентируют места парковок, зоны ограничения скорости и участки полного запрета на передвижение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин допустил распространение верификации пользователей электросамокатов через «Госуслуги» на всю Россию.
В апреле власти подмосковных Люберец запретили деятельность кикшеринговых компаний на территории округа. В июне правоохранительные органы Москвы инициировали уменьшение парка арендных средств индивидуальной мобильности.