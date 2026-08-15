Эрдоган: Анкара не стремится в Евросоюз

Tекст: Мария Иванова

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей для государства, передает РИА «Новости».

«Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС. Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа», – заявил политик в интервью катарскому каналу Al-Jazeera.

В середине июля Совет ЕС утвердил документ с оценкой стратегической среды и региональной безопасности, затрагивающий Анкару. Турецкое внешнеполитическое ведомство сочло этот доклад предвзятым и несправедливым. В свою очередь, администрация президента отметила, что позиция Брюсселя демонстрирует отсутствие видения общего будущего.

Статус кандидата на присоединение к объединению страна получила еще в 1999 году, а официальные переговоры стартовали в 2005 году. Впоследствии переговорный процесс фактически остановился. Причиной заморозки диалога стали серьезные разногласия сторон вокруг ситуации на Кипре, верховенства права и политики в Восточном Средиземноморье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара резко осудила недавнюю резолюцию Европарламента по Кипру.

Глава МИД республики Хакан Фидан назвал Турцию центральным элементом архитектуры европейской безопасности.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в способности своей страны вывести Евросоюз из кризиса.