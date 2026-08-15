«Хезболла» призвала Ливан прекратить переговоры с Израилем

«Хезболла» призвала Ливан отказаться от переговоров с Израилем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Движение «Хезболла» потребовало от властей Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем после гибели 11 человек на юге страны. В руководстве шиитского сопротивления считают необходимым пересмотреть политический курс, передает РИА «Новости».

«Власти Ливана должны искать доступные способы остановить эту агрессию и не настаивать на продолжении унизительного пути прямых переговоров и предоставлении противнику бесплатных уступок, особенно после гибели сегодня 11 человек, включая детей», – говорится в заявлении движения.

Представители «Хезболлы» расценили атаки как расширение масштабов эскалации. Они обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в усилении боевых действий ради внутриполитических целей. Движение предупредило, что попытки навязать Ливану новые реалии получат жесткий ответ для защиты населения и суверенитета страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на юге страны из-за гибели 11 мирных жителей.

Ранее генеральный секретарь шиитского движения Наим Касим уже призывал правительство Ливана отказаться от прямых переговоров с еврейским государством.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сохранить контроль над ливанскими южными территориями до полного обеспечения безопасности своих граждан.