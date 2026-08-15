Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
«Хезболла» призвала Ливан прекратить переговоры с Израилем
«Хезболла» призвала Ливан отказаться от переговоров с Израилем
Гибель 11 человек в результате израильских ударов по югу Ливана должна заставить Бейрут пересмотреть курс на диалог с Тель-Авивом, считают представители движения «Хезболла».
Движение «Хезболла» потребовало от властей Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем после гибели 11 человек на юге страны. В руководстве шиитского сопротивления считают необходимым пересмотреть политический курс, передает РИА «Новости».
«Власти Ливана должны искать доступные способы остановить эту агрессию и не настаивать на продолжении унизительного пути прямых переговоров и предоставлении противнику бесплатных уступок, особенно после гибели сегодня 11 человек, включая детей», – говорится в заявлении движения.
Представители «Хезболлы» расценили атаки как расширение масштабов эскалации. Они обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в усилении боевых действий ради внутриполитических целей. Движение предупредило, что попытки навязать Ливану новые реалии получат жесткий ответ для защиты населения и суверенитета страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на юге страны из-за гибели 11 мирных жителей.
Ранее генеральный секретарь шиитского движения Наим Касим уже призывал правительство Ливана отказаться от прямых переговоров с еврейским государством.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сохранить контроль над ливанскими южными территориями до полного обеспечения безопасности своих граждан.