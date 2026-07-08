Народный фронт рассказал о семейных династиях волонтеров

Tекст: Валерия Городецкая

В Воронежской области центр «Рокот-Воронеж» сплотил множество семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Его руководитель Алексей Попов организовал курсы тактической медицины и управления дронами, его отец чинит стиральные машины для фронта, а сын занимается противодействием беспилотникам.

«Я всегда сопереживал проблему, которую переживает Россия. Мы понимаем, что надо победить, иначе нам не жить, поэтому я поставил 3D-принтеры и начал печатать детали для техники», – рассказал волонтер центра Владимир Попов. В этом же сообществе Светлана Макарова с мужем и дочерью плетет маскировочные сети и участвует в гуманитарных миссиях.

В Курской области сообщество «ДоброДеяние» под руководством Валентины Сафоновой открыло девять центров по плетению сетей. Добровольцы производят окопные свечи, печи-буржуйки и антидроновые одеяла. Восьмидесятидвухлетняя мать Сафоновой Алевтина призналась, что помощь фронту сплотила их семью, поэтому она ежемесячно выделяет часть пенсии на посылки бойцам.

Белгородское движение «Бревна 31» состоит преимущественно из семейных пар с детьми. Волонтеры заготавливают древесину для блиндажей, а малыши помогают красить спилы. Участник проекта Михаил Жилин отметил, что считает эту тяжелую работу осознанной необходимостью и делом всей своей жизни.

Совместный видеопроект Народного фронта и компании МАЕР транслируется на медиафасадах в российских регионах с 6 по 9 июля. На экранах показывают искренние истории семей из Дагестана, Осетии, Бурятии и Москвы. Руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов подчеркнул, что именно такая всенародная сплоченность становится реальной опорой для победы.

Ранее Народный фронт передал волонтерам крупную партию материалов для изготовления маскировочных сетей.

Президент России Владимир Путин вручил премии отличившимся семьям за помощь участникам спецоперации.