Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
«Народный фронт» передал волонтерам материалы для поддержки участников СВО
«Народный фронт» получил крупную партию техники и расходных материалов для изготовления маскировочных сетей и проведения комплексной реабилитации военнослужащих.
Масштабная закупка стала возможной благодаря помощи вице-премьера Татьяны Голиковой. В марте она вручила представительницам профильных организаций сертификаты на приобретение необходимого оснащения. Полученных средств хватит на обеспечение бесперебойной работы сразу нескольких региональных отделений.
Подмосковная организация «Помощь нашим Z. Народ – фронту» специализируется на выпуске маскировочных сетей.
«Основное наше направление – изготовление маскировочных сетей. Посчитать точный объём произведённой продукции уже сложно, речь идёт о десятках километров. При этом такие изделия постоянно требуется поставлять заново, поскольку подразделения меняют позиции, а сами сети нередко повреждаются в ходе боевой работы. Важный вопрос – обеспечение материалами. Объёма, закупленного по сертификату, который Народным полкам перед 8 марта вручила Татьяна Алексеевна Голикова,хватит на шесть-девять месяцев», – сказала организатор «Народного полка» «Помощь нашим Z. Народ – фронту» Алина Савосина.
Изделия адаптируют под конкретные запросы военных, применяя технологию объемного плетения для создания естественного рельефа. Руководитель одного из филиалов Мария Шарапова отметила, что такие элементы особенно эффективны в лесистой местности. Краснодарская группа «Завеса» также приобрела 1 тыс. кв. метров ткани для аналогичных целей.
Особое внимание уделяется реабилитации ветеранов. Столичный фонд «География сердца» закупил инновационный экзоскелет для восстановления функций верхних конечностей. Президент фонда Дарья Федько подчеркнула, что современное оборудование значительно ускоряет процесс выздоровления пациентов.
Поддержку также получил центр «Лисёна Арт», занимающийся арт-терапией для военнослужащих. Ему передали ноутбук, планшеты, мольберты и другие творческие принадлежности. По словам руководителя центра Ольги Тихоновой, новая техника позволит масштабировать практики непосредственно на территории госпиталей.