  • Новость часа«Нафтогаз» сообщил о крупных пожарах на объектах в трех регионах
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    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    5 июля 2026, 21:11 • Новости дня

    Соболенко уступила Осаке в четвертом круге Уимблдона

    Tекст: Ольга Иванова

    Белоруска Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдоне, проиграв Наоми Осаке в четвертом круге со счетом 6:2, 7:6 (7:2) по сетам.

    Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона, передает РИА «Новости». Японская теннисистка, посеянная под 14-м номером, оформила победу в двух сетах.

    Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Осаки. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут, и во втором сете дело дошло до тай-брейка, где преимущество осталось за японской спортсменкой.

    В следующем раунде Наоми Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая посеяна на турнире под 10-м номером. Матч определит участницу четвертьфинала лондонского турнира на траве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белоруска Арина Соболенко остается лидером женского рейтинга WTA.

    В марте первая ракетка мира выиграла престижный турнир категории WTA 1000 в Майами.

    В январе 2026 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    5 июля 2026, 11:08 • Новости дня
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче
    @ Lev Radin/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Формальная реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на запросы российской стороны об украинской провокации в Буче неприемлема, она лишена конкретных разъяснений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея Лаврова]», – подчеркнул Небензя, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае канцелярия генерального секретаря ООН получила послание главы МИД Сергея Лаврова по инсценировке в Буче.

    В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании расследования этих событий представителями всемирной организации. Ранее сам министр назвал отказ структуры предоставить Москве списки погибших настоящим позорищем.

    Комментарии (15)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    Лингвисты назвали самое длинное слово в русском языке

    Институт русистики назвал пять самых длинных слов русского языка

    Лингвисты назвали самое длинное слово в русском языке
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили в Институте русистики.

    Специалисты зафиксировали пять слов-рекордсменов, длина которых варьируется от 29 до 55 букв, передает РИА «Новости».

    «Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», – рассказали в Институте русистики.

    С развитием науки появились новые лидеры. Так, медицинский термин «водогрязеторфопарафинолечение» насчитывает 29 букв, а понятие из специальной педагогики «тифлосурдоолигофренопедагогика» включает 30 знаков.

    Особое место занимают химические термины, отражающие сложное строение веществ. Ранее выделяли состоящее из 50 букв название «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин». Однако современным абсолютным рекордсменом признали химическое соединение «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», включающее 55 букв.

    Филологи уточнили, что потенциальная длина слов может быть безграничной за счет сложных числительных. Именно поэтому исследователи опираются только на реально существующие лексемы из авторитетных словарей и научных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка из 55 букв.

    В феврале лингвисты насчитали в современном русском языке около полумиллиона слов.

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    5 июля 2026, 03:48 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни

    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР экс-командующего УПА Клячкивского

    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни
    @ fsb.ru

    Tекст: Антон Антонов

    ФСБ России обнародованы документы об операции начала 1945 года, в ходе которой был уничтожен один из организаторов Волынской резни, бывший командующий «Украинской повстанческой армией» (УПА, запрещена в России) Дмитрий Клячкивский.

    11 июля исполнится 83 года со дня кульминации массового геноцида польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Руководство советских спецслужб получало данные о ситуации на оккупированной гитлеровцами территории Украины от оперативных групп четвертого зафронтового управления НКГБ СССР и органов госбезопасности Украинской ССР. В Москву регулярно поступала информация о сотрудничестве украинских националистов с нацистами и об их преступлениях против мирных жителей.

    Четвертого августа 1943 года начальник управления Павел Судоплатов направил спецсообщение контрразведке, где указал, что агент 18 июля 1943 года стал очевидцем массового истребления поляков в Владимире-Волынском. В документе говорилось, что во время богослужения в костелах боевиками были убиты 11 ксендзов и до 2 тыс. поляков на улицах города.

    После освобождения Украинской ССР от гитлеровцев чекисты начали розыск участников националистического подполья, причастных к расправам над гражданским населением. В Збараже был изъят групповой снимок 1938 года правления спортивной организации «Сокол», по которому установили Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Он создавал вооруженные формирования украинских националистов на Волыни и в Полесье, ставшие ядром УПА (запрещена в России)

    Клячкивский командовал структурами УПА (запрещена в России) с мая 1943 года по январь 1944 года и руководил бандами в период разгара Волынской резни. Отмечается, что боевики уничтожали не только польских мирных жителей, но и этнических украинцев, которые не поддерживали националистов и отказывались вступать в их ряды.

    В июле 1944 года Судоплатов сообщил наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову об установлении личности Клячкивского и передал собранные биографические сведения. 22 февраля 1945 года нарком госбезопасности Украинской ССР Сергей Савченко направил заместителю наркома Богдану Кобулову доклад о результатах борьбы с оуновским* подпольем и бандформированиями (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) с 1 по 15 февраля 1945 года.

    В этом документе описывалась операция 13 февраля 1945 года в районе села Суска Ровенской области. «При подходе к селу Суск опергруппой были обнаружены три вооруженных бандита, которые, заметив нашу опергруппу, пытались бежать, но в результате завязавшейся перестрелки были убиты… В числе убитых был опознан бывший командующий группы УПА* «Пивнич», известный в оуновском* [ОУН-УПА признаны в России экстремистскими и запрещены] подполье под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим», разрабатываемый нами по агентурному делу «Берлога»», – докладывал Савченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил о необходимости честных высказываний Киева о Волынской резне.

    Польские эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений жертв в украинском селе Пужники.

    Группа польских политиков в Европарламенте инициировала дебаты о принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА* (запрещена в России).

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    5 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»

    Военный эксперт Кнутов: Украинская ПВО оказалась устаревшей для новых БПЛА «Герань-4 Сикер»

    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая модификация БПЛА «Герань» – «Сикер» – способна лететь на высоте, недоступной для украинских ЗРК и дронов-перехватчиков. Улучшения позволяют новой модификации беспилотников уничтожать цели с еще большей эффективностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы поразили железнодорожный состав в Черниговской области, перевозивший грузы в интересах ВСУ.

    «Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения. У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Юрий Кнутов.

    По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

    Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

    «К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

    «Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией. В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max о том, что расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника – около населенного пункта Олешня Черниговской области. В результате точного попадания поражен железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ», – отмечает ведомство.

    Также министерство сообщило об уничтожении «Сикером» газораспределительной станции в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Таким же БПЛА был нанесен удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. «В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины», – говорится в посте.

    Несколько дней назад российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как атаки по украинской столице «вспарывают брюхо» ВСУ.

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    5 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Вэнс: Что-то сломано в британской политике

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании подводят страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Руководство уже долгое время подводит страну», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Вэнс напомнил, что за последние годы в Британии сменилось шесть премьер-министров. «Мне это говорит о том, что что-то сломано в британской политике», – заявил Вэнс.

    Американский вице-президент подчеркнул, что, по его мнению, жители Британии остро нуждаются в существенных структурных изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер пришел к власти в 2024 году, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.

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    5 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира

    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
    @ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим как минимум три гола в матчах плей-офф трех разных чемпионатов мира.

    Историческое достижение было зафиксировано в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Парагвая, передает ТАСС. Французский форвард реализовал пенальти на 70-й минуте, принеся своей сборной победу с минимальным счетом 1:0. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в стадии плей-офф, учитывая дубль в ворота Швеции в 1/16 финала.

    Ранее Мбаппе демонстрировал выдающуюся результативность на двух предыдущих мировых первенствах. На победном для Франции турнире 2018 года в России он забил трижды в матчах на выбывание, а на турнире 2022 года в Катаре, где французы взяли серебро, отличился пять раз.

    В настоящее время 27-летний нападающий защищает цвета испанского «Реала», с которым уже завоевал Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская команда победила сборную Парагвая в матче одной восьмой финала.

    Ранее сборная Франции переиграла шведских футболистов с разгромным счетом.

    На групповом этапе турнира Килиан Мбаппе обошел Лионеля Месси по общему количеству забитых мячей.

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    5 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    @ Mykola Swarnyk/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший посол Киева в Евросоюзе Андрей Веселовский заявил, что поражение Украины обернется критической опасностью для соседних стран Европы.

    Дипломат в интервью украинской прессе выразил уверенность в неизбежности продвижения российских сил вглубь континента при неблагоприятном для Киева развитии событий, передает «Газета.Ru».

    «Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», – отметил он.

    Он подчеркнул, что европейские государства осознают эту угрозу.

    По мнению бывшего посла, несмотря на критику действий Киева со стороны Венгрии или Польши, в этих странах понимают реальные последствия победы России.

    Он отметил, что поражение украинской стороны создаст прямую угрозу безопасности европейских столиц.

    Президент Чехии Петр Павел заявлял, что в случае поражения Украины соседние европейские страны испытают миграционный и экономический кризис.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что демографический кризис на Украине стремительно усугубляется из-за массовой миграции и высокой смертности, убыль населения составляет 800 тыс. человек в год.

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    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    5 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о леворадикальных идеях, заявил, что Америка «снова отправит серп и молот в небытие».

    «Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», – заявил Трамп, передает New York Times.

    Такую фразу он произнес в речи по случаю 250-летия США.

    Политик отметил, что коммунистические идеи вновь начали распространяться в Америке. Он сравнил подобную идеологию с уродливой угрозой и болезнью, от которой необходимо немедленно избавиться.

    По мнению президента, эта система является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказала свою неэффективность.

    Вашингтон никогда не примет коммунистический путь развития, уверен политик. В завершение выступления он выразил благодарность ветеранам, сражавшимся против коммунизма в Корее и Вьетнаме, особо отметив заслуги Пэта Финна, Руди Микинса и Пэриса Дэвиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал британские СМИ за нападки на лидера Соединенных Штатов в день юбилея.

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    5 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специальная военная операция трансформировалась в полномасштабный конфликт из-за активного вмешательства западных государств, оказывающих всестороннюю поддержку Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Боевые действия переросли в настоящую войну из-за участия Запада, пояснил Песков «Вестям».

    «Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – подчеркнул представитель Кремля.

    Западные страны активно помогают украинским военным наводить оружие на российские цели, используя спутники и другую инфраструктуру. Необходимо осознавать, что нынешний киевский режим способен на любые действия, заключил Песков.

    В феврале этого года Дмитрий Песков заявил о кардинальном изменении характера спецоперации из-за прямого вмешательства Запада.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО.

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    5 июля 2026, 03:56 • Новости дня
    В МИД назвали страны с высоким уровнем русофобии

    Лукьянцев назвал Прибалтику, Украину и Молдавию странами с масштабной русофобией

    В МИД назвали страны с высоким уровнем русофобии
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблема русофобии масштабнее всего проявилась в странах Прибалтики, на Украине и в Молдавии, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

    «Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан – я бы пока избежал термина «охота» – но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием «русофобия», это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб», – приводит слова Лукьянцева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукьянцев заявил, что проблема русофобии в европейских странах приобрела гипертрофированный масштаб.

    МИД России завершает досудебную стадию спора с Латвией, Литвой и Эстонией из-за дискриминации русскоязычного населения и обратится в Международный суд ООН.

    Парламент Молдавии в первом чтении одобрил кодекс, запрещающий использование и перевод русского языка на пленарных заседаниях.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    5 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    Минобороны: Мировые СМИ массово захотели освещать передачу тел в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствовать при возможной передаче Киеву тел погибших военнослужащих в Константиновке вызвались представители более 20 редакций из разных стран, сообщили в Минобороны РФ.

    О готовности принять журналистов в Константиновке российское военное ведомство рассказало на платформе Мах. В сообщении министерства сообщается: «4 июля 2026 года после заявления российского военного ведомства о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновке, более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел».

    Военное ведомство подчеркнуло, что в случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию оно было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке. Идет речь именно о присутствии представителей СМИ во время передачи тел погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня по городу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России предложило Киеву принять останки украинских военнослужащих из Константиновки при условии прекращения огня 6 июля.

    В ходе операции по освобождению Константиновки украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершилась полным взятием города под контроль российских войск и открытием пути на Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    5 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» сообщил о крупных пожарах на объектах в трех регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные пожары вспыхнули на нескольких добывающих площадках компании «Нафтогаз» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, частично остановив работу оборудования.

    Компания «Нафтогаз Украины» заявила о масштабных возгораниях на ряде своих добывающих объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости». В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о производственных мощностях, однако их точное расположение и назначение не раскрываются.

    «На нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», – говорится в публикации в Telegram-канале «Нафтогаз Украины». Других деталей, включая данные о возможных пострадавших или объемах повреждений, компания пока не привела.

    Время возникновения пожаров, а также меры по их ликвидации в сообщении не уточняются. Также не раскрывается, как именно инцидент повлиял на общий уровень добычи и транспортировки энергоресурсов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила повреждение производственных мощностей компании в Харьковской и Полтавской областях.

    В Кременчугском районе Полтавской области государственная служба по чрезвычайным ситуациям задействовала десятки спасателей и единиц спецтехники для тушения крупных пожаров на промышленных объектах.

    Инфраструктура газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области получила критические повреждения, и на объекте возникло масштабное возгорание с разгерметизацией системы.

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