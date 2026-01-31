  • Новость часаШмыгаль назвал причину блэкаута на большей части Украины
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    На Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки АЭС
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    7 комментариев
    31 января 2026, 14:35

    Рыбакина впервые стала победительницей Открытого чемпионата Австралии

    Рыбакина обыграла Соболенко и впервые победила в Australian Open

    Tекст: Мария Иванова

    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые завоевала титул Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над Ариной Соболенко в напряжённом финальном матче.

    Елена Рыбакина впервые завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии, сообщает ТАСС.

    В финале турнира, который проходит в Мельбурне, представительница Казахстана одержала победу над первой ракеткой соревнований Ариной Соболенко из Беларуси. Итоговый счет матча составил 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под пятым номером.

    Для Рыбакиной это первый триумф на кортах Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она также дошла до финала, но тогда уступила Соболенко. Теперь ей удалось взять реванш и вписать свое имя в историю турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян вышли в четвертый круг турнира Australian Open в Мельбурне.

    Даниил Медведев начал выступление в этом турнире с победы.

    30 января 2026, 15:00
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 18:48
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию
    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 12:55
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 03:40
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    Комментарии (33)
    30 января 2026, 21:59
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    Комментарии (13)
    31 января 2026, 09:40
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 00:51
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    Файлы Эпштейна указали на попытки Гейтса тайно давать жене лекарства от ЗППП
    @ Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованных минюстом США по делу Джеффри Эпштейна материалах обнаружили письма, которые свидетельствуют о попытках миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса тайно давать жене Мелинде лекарства от венерической инфекции после его интимных контактов на стороне.

    Согласно опубликованным материалам, Гейтс обращался к Эпштейну с просьбой помочь приобрести антибиотики для лечения венерических заболеваний, которые он получил в результате связей с девушками из России, передает РИА «Новости».

    Эпштейн в письме самому себе 18 июля 2013 года пишет о «помощи Биллу в получении препаратов, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, и содействия его тайным связям с замужними женщинами», а также о «просьбах предоставить аддералл», стимулятор концентрации внимания, «для турниров по бриджу». Эпштейн отметил, что является «врачом, но не имеет права выписывать рецепты».

    Кроме того, в переписке Эпштейн напоминает Гейтсу о просьбах уничтожить электронные письма, касающиеся венерической инфекции: «Вы затем умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего заболевания, передающегося половым путем (ЗППП), вашей просьбы предоставить вам антибиотики, чтобы вы могли тайно давать их Мелинде, и описания вашего пениса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало новые материалы по делу финансиста Эпштейна. Для доступа к этим документам ввели возрастные ограничения. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что публикация новых материалов по делу завершена.

    Мелинда и Билл Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака. На тот момент ее состояние оценивалось в сумму около 6,3 млрд долларов

    Комментарии (8)
    30 января 2026, 22:15
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (12)
    30 января 2026, 15:21
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    30 января 2026, 18:04
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Комментарии (6)
    31 января 2026, 05:47
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 04:34
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 20:27
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    Комментарии (9)
    30 января 2026, 18:16
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 07:47
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами обрушения колтанового карьера на востоке Демократической Республики Конго стали 227 человек, сообщает Reuters.

    Reuters ссылается на анонимного советника губернатора провинции Северное Киву, назначенного повстанцами. Рудники Рубайя в настоящий момент находятся под контролем движения M23, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обрушение произошло в среду, но информация о жертвах ранее не сообщалась. На востоке ДРК продолжается конфликт с повстанцами при участии Руанды.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 04:14
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США заявило, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна присутствуют «ложные» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, там говорится об изнасиловании 13-летней девочки.

    В последней партии документов президент упоминается более 3 тыс. раз. Часть упоминаний Трампа в документах – это газетные вырезки или ссылки на президента в электронных письмах. Также Минюст составил список обвинений, выдвинутых против Трампа женщинами, ни одно из которых не было подтверждено.

    В частности, одна из свидетельниц рассказывает, как ее подруга заявляла, что в возрасте около 13 или 14 лет в Нью-Джерси ее якобы заставили совершить оральный секс с Трампом, пишет Times.

    В документе из архива Эпштейна приводится через адвоката обвинение со стороны одной из женщин в том, что Трамп «изнасиловал» ее, когда ей было 13 лет, причем в изнасиловании участвовал и сам Эпштейн. Затем, по версии, изложенной в материалах, они избили ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство юстиции опубликовало 3 млн страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, введя возрастные ограничения для доступа к материалам, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, добавив, что на этом публикации материалов по делу закончатся.

    Комментарии (12)
    Российские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Обрушение карьера в ДРК привело к гибели 227 человек
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы
    Экс-аналитик ЦРУ рекомендовал заклеивать камеры на гаджетах

