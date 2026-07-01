Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ
Эксперт Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ
Для эффективного противодействия беспилотникам противника надо расширить численность мобильных огневых групп и задействовать ресурсы коммерческих предприятий, считает военный эксперт Андрей Марочко
Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира высказал мнение о способах повышения эффективности борьбы с беспилотниками, передает ТАСС. Специалист подчеркнул важность увеличения числа мобильных огневых групп.
«Нужно уже привлекать частные структуры, в том числе коммерческие какие-то предприятия, поскольку у них есть достаточный объем финансовых средств, которые, по сути, позволят обеспечивать защиту именно этих объектов. <...> Они вполне могут обеспечивать точечно критически важные объекты гражданской инфраструктуры, и, естественно, это все усложнит действия украинским боевикам», – сказал Марочко.
Эксперт также поддержал идею внедрения искусственного интеллекта для обнаружения аппаратов противника, отметив, что окончательное решение об уничтожении цели должен принимать военнослужащий. Ранее замкомандира бригады «БАРС-Курск» Роман Шкурлатов сообщал об участившихся атаках на гражданский транспорт в Донбассе и Новороссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России изменило тактику борьбы с вражескими беспилотниками для защиты тыловых районов.
Ранее другой военный эксперт Борис Джерелиевский предложил привлекать сотрудников частных охранных предприятий к обороне промышленных объектов. Бойцы добровольческой бригады «БАРС-Курск» приступили к боевым испытаниям акустического детектора дронов с искусственным интеллектом.