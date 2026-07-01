Греф заявил о хроническом недоинвестировании технологий в России

Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя

Tекст: Валерия Городецкая

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».

По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.

«Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.

По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.

«Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.

В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.

В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.