Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Греф заявил о хроническом недоинвестировании технологий в России
Греф: Сектор технологий в России хронически недоинвестирован
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, указал на существенный дефицит финансирования отечественных технологий.
«У нас хроническое недоинвестирование технологий, даже при внешней благополучности. Другая проблема – это качество управления», – подчеркнул руководитель кредитной организации, передает ТАСС.
Греф также обратил внимание на значительный разрыв между лидерами и аутсайдерами в различных отраслях экономики. По его оценке, повышение эффективности половины компаний до уровня топ-10 лучших по производительности труда способно обеспечить ежегодный рост ВВП страны на 2-3%.
Накануне Греф констатировал исчерпание экстенсивного роста экономики России.
В прошлом году президент Владимир Путин опроверг слова банкира о технической стагнации в стране.
Ранее руководитель кредитной организации охарактеризовал ситуацию в отечественной экономике как идеальный шторм.