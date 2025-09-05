Путин опроверг слова Грефа о «технической стагнации» экономики России

Путин не согласился с оценкой Грефа о технической стагнации экономики

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин не согласился с оценкой главы Сбербанка Германа Грефа о «технической стагнации» в российской экономике, передает ТАСС.

На пленарной сессии Восточного экономического форума в Владивостоке у Путина спросили, поддерживает ли он мнение Грефа о такой стагнации.

«Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Он участник многих совещаний, которые проводятся, в том числе и у меня, с правительством, с Центральным банком», – заявил российский лидер. Путин подчеркнул, что регулярно обсуждает экономическую ситуацию с главой Сбербанка и другими ключевыми фигурами.

«У некоторых членов правительства такое же мнение, связанное с тем, что ЦБ держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию. Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали, чтобы они не росли... Можно говорить о чем угодно. Я сейчас не хочу давать оценок. У меня есть свое мнение, разумеется, сейчас не хочу давать оценок о работе Центрального банка», – отметил российский лидер.

Ранее Герман Греф высказывался о «технической стагнации» экономики России, отмечая определенные проблемы, однако президент считает эти оценки не совсем верными. Путин дал понять, что видит иную картину экономического развития страны.

Напомним, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что кредитование в стране продолжается, несмотря на замедление темпов роста.

Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

Глава государства также разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.