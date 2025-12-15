По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
ВС России создали плацдарм у Гайчура при освобождении Песчаного
Военнослужащие России в ходе освобождения населенного пункта Песчаное в Днепропетровской области создали плацдарм на западном берегу реки Гайчур, передает ТАСС.
Представители российских силовых структур сообщили: «В результате активных боевых действий создан плацдарм на западном берегу реки Гайчур, взят под контроль участок местности площадью более трех квадратных километров».
По информации силовиков, данный плацдарм позволит укрепить позиции российской армии в этом районе и расширить возможности для дальнейших наступательных действий. За время операции удалось установить контроль над значительной территорией на левом и правом берегах реки, что стратегически важно для последующего продвижения.
В ходе освобождения Песчаного военнослужащие гвардейской 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» ликвидировали более двух взводов живой силы противника, представляющего 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Кроме того, по данным силовых структур, уничтожено более семи единиц украинской военной техники и свыше 20 гексакоптеров типа «Баба-яга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области.