Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Кредитование в России не остановилось
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что кредитование в стране продолжается, несмотря на замедление темпов роста.
Кредитование в России продолжается, несмотря на снижение темпов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
«Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы «Сбера») спросите: «Остановилось кредитование?». Нет. Темпы снизились», – подчеркнул глава государства во время дискуссии на форуме.
Владимир Путин сделал акцент на том, что финансовая система страны сохраняет устойчивость даже в условиях внешнего давления.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что рост зарплат граждан напрямую связан с повышением качества их жизни.
Путин отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.
Президент также разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.