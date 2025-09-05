Путин: Кредитование в России не остановилось

Tекст: Мария Иванова

Кредитование в России продолжается, несмотря на снижение темпов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы «Сбера») спросите: «Остановилось кредитование?». Нет. Темпы снизились», – подчеркнул глава государства во время дискуссии на форуме.

Владимир Путин сделал акцент на том, что финансовая система страны сохраняет устойчивость даже в условиях внешнего давления.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, что рост зарплат граждан напрямую связан с повышением качества их жизни.

Путин отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

Президент также разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.