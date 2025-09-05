Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Чем больше зарплату люди получают, тем лучше
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Владимир Путин подчеркнул, что рост зарплат граждан напрямую отражается на улучшении качества их жизни.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о росте заработных плат, передает РИА «Новости».
«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше», – заявил российский лидер на пленарном заседании, проходящем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало сотрудничество и процветание Дальнего Востока.
Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны должна стать экономикой высоких зарплат.
Путин также разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.