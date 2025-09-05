Путин: Чем больше зарплату люди получают, тем лучше

Tекст: Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о росте заработных плат, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше», – заявил российский лидер на пленарном заседании, проходящем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало сотрудничество и процветание Дальнего Востока.

Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны должна стать экономикой высоких зарплат.

Путин также разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки.