Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин выступил против провокационного вопроса немецкому журналисту
Президент Владимир Путин высказался против того, чтобы журналист немецкого агентства отвечал на резкий вопрос модератора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», – обратился российский лидер к корреспонденту агентства DPA, передает РИА «Новости».
До этого модератор спросил его о том, обращает ли представитель этого крупнейшего немецкого агентства внимание на то, что Германия «готовится к войне»
«Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?», – звучал вопрос.
Президент Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе этой беседы российский лидер со смехом отверг обвинения в подготовке военного конфликта со странами Запада.