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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

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    3 июня 2026, 15:01 • Новости дня

    Команды торговых палат России и США запланировали сыграть хоккейный матч

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стало известно о планах провести хоккейный матч торговых палат РФ и США, предварительно он запланирован на июль, сообщили в Госдуме.

    Команды американских и российских предпринимателей скрестят клюшки в рамках запланированной на июль товарищеской встречи. Матч организуют Торгово-промышленная палата РФ и Американская торговая палата, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы», – заявила она.

    Депутат также выразила надежду, что предстоящее событие станет отличным поводом для визита американских конгрессменов. По ее словам, заокеанские коллеги вполне могут приехать в Россию, чтобы поддержать своих соотечественников на трибунах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Светлана Журова сообщала об обсуждении товарищеских хоккейных матчей между Россией и США. Тогда же американские конгрессмены получили приглашение посетить Москву с ответным визитом.

    А в прошлом году президент США Дональд Трамп поддержал инициативу проведения совместных спортивных встреч.

    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    1 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Захарова пояснила экс-астронавту Келли, что российские космонавты украли у США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова американского политика, а в прошлом астронавта Марка Келли, который назвал российских исследователей космоса ворами во время выступления в Одессе.

    «Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос», – сказал она в комментарии «Известиям».

    Дипломат так ответила на заявления бывшего американского астронавта Марка Келли. Выступая на форуме по безопасности в Одессе, теперь уже политик позволил себе назвать российских космических специалистов ворами.

    Он заявил, что гражданам России якобы гораздо важнее найти возможность для кражи в безвоздушном пространстве, чем добиваться реальных успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты оценили удобство перемещения на роботе-манипуляторе ERA. Космонавт Кононенко провел тренировку в гидролаборатории в США. Глава лунной базы НАСА рассказал, в чем польза сотрудничества с Россией.


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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    1 июня 2026, 02:03 • Новости дня
    Сборная Финляндии завоевала пятое золото чемпионата мира по хоккею
    Сборная Финляндии завоевала пятое золото чемпионата мира по хоккею
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В финальном матче мирового первенства в Цюрихе финская команда одержала минимальную победу над хозяевами турнира, забросив единственную шайбу в дополнительное время.

    Решающая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победный гол на 71-й минуте забил Конста Хелениус. В овертайме команды сыграли со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) , передает РИА «Новости».

    На пути к финалу финны выиграли шесть из семи матчей группового этапа, уступив лишь Швейцарии, а в плей-офф одолели сборные Чехии и Канады.

    Для финской команды это пятая золотая медаль чемпионатов мира. В активе сборной также девять серебряных и три бронзовые награды, кроме того, они являются олимпийскими чемпионами 2022 года. Швейцарцы же уступили в финале мирового первенства третий год подряд.

    Российская национальная команда участие в турнире не принимала из-за решения Международной федерации хоккея отстранить сборные России и Белоруссии.

    Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что организация планирует рассмотреть вопрос о возвращении российской сборной на международные соревнования в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков выразил надежду на возвращение хоккеистов России на международные турниры. Дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск хоккейных сборных России.


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    1 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Американская журналистка оказалась в Москве и удивилась красоте города

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская политическая активистка и журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и растерялась, увидев красоту вокруг, о которой не пишут западные СМИ.

    «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

    На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

    Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему  «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

    «Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

    Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал первый за девять лет визит делегации США на ПМЭФ

    Ушаков: США посетят ПМЭФ с официальной делегацией впервые за девять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон направит официальную миссию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, представители Соединенных Штатов отсутствовали на мероприятии подобного уровня с 2017 или 2018 года. Ожидается, что Кук выступит на специальной сессии, посвященной культурному диалогу двух стран.

    Кроме того, в дискуссии примут участие руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Ранее глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил о планах посетить ПМЭФ. Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о желании американских предпринимателей приехать на форум.

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    1 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах

    Tекст: Ольга Иванова

    В первый месяц лета вступают в силу важные законодательные изменения, касающиеся социальной поддержки участников специальной военной операции и усиления контроля за мигрантами.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начинают действовать в июне, пишет Max. В частности, усиливаются социальные гарантии для участников спецоперации. Продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам, а договоры аренды земельных участков, заключенные военнослужащими, теперь продлеваются автоматически.

    Кроме того, один из родителей или детей участника СВО сможет получать отпуск вместе с ним в ряде случаев. «Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких – важнейший приоритет в работе Государственной думы», – подчеркнул спикер.

    Также ужесточается контроль за иностранными гражданами. Эксперимент по внедрению дополнительных мер учета мигрантов пролонгируется. Речь идет об обязательном сборе биометрических персональных данных. Созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Государственная дума одобрила сохранение за бойцами прав на государственные и муниципальные земельные участки.

    Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал аннулирование вида на жительство для неработающих мигрантов.

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    2 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков заявил о непрерывных контактах Москвы и Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти поддерживают постоянную связь с американскими коллегами, несмотря на временную остановку переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отечественная дипломатия не прерывает диалог с Вашингтоном по действующим линиям, передает ТАСС. При этом обсуждение украинского кризиса в настоящий момент полностью приостановлено.

    Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил текущую дипломатическую ситуацию. «Президент Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, взаимодействие продолжается на постоянной основе. Кроме того, он подчеркнул сохраняющуюся открытость российского государства к мирному диалогу с киевскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возникновении паузы в переговорном процессе по Украине.

    В конце прошлого года представитель Кремля подчеркнул полную открытость Москвы для мирного диалога.

    При этом американские власти знали о приостановке контактов между российской и украинской сторонами.

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    2 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Соединенные Штаты готовы прекратить блокаду иранских портов, если Тегеран обеспечит свободное движение судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в американском Сенате.

    «Если они закончат это, мы снимем блокаду», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, безопасность морских перевозок в этом регионе остается главным приоритетом Вашингтона в диалоге с иранской стороной.

    Напомним, 28 февраля текущего года американские и израильские силы нанесли удары по территории Ирана, в результате чего погибли более трех тысяч человек.

    Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, после чего США заблокировали порты Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения об открытии Ормузского пролива. Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление судоходства.

    При провале переговоров Соединенные Штаты могут возобновить военные атаки на Иран.

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    2 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Володин заявил о резком снижении ущерба от кибермошенников

    Tекст: Ольга Иванова

    Благодаря новым законодательным мерам размер ущерба от действий телефонных аферистов сократился почти на пятую часть, а рост числа таких правонарушений полностью прекратился.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем аккаунте в приложении Мax подвел итоги первого года действия закона по борьбе с кибермошенниками.

    По его словам, комплекс новых мер доказал свою высочайшую эффективность. «Такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия мошенничеству», – подчеркнул политик.

    Год назад документ ограничил банкам и госорганам возможность использовать иностранные мессенджеры для информирования граждан. Кроме того, россиянам перестали приходить пароли от государственных сервисов прямо во время телефонных разговоров. Также власти ввели обязательную маркировку звонков от организаций и разрешили абонентам отказываться от спама.

    Согласно статистике МВД, в прошлом году количество преступлений в цифровой среде уменьшилось на 12%. В текущем году позитивная динамика сохранилась, а финансовые потери граждан упали на 19%. Сейчас депутаты рассматривают еще четыре инициативы для дополнительной защиты россиян от злоумышленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая профильный комитет Госдумы представил второй пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0».

    Ранее спикер парламента Вячеслав Володин анонсировал разработку дополнительных способов защиты граждан от киберпреступников.

    В середине мая Росфинмониторинг зафиксировал рекордное снижение количества преступлений в этой сфере.

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    3 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД сообщил о планах США усилить давление на Россию

    Замглавы МИД Панкин заявил о планах США наращивать давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен усиливать экономическое и экстерриториальное воздействие на Москву, а также на ее международных партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панкин подчеркнул, что Москва прекрасно осознает эти намерения. «То, что в их планах наращивание давления на Россию – экономического давления, экстерриториального давления – не только на Россию, но и на наших партнеров – это мы видим», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что страна продемонстрировала высокую выживаемость и доказала отсутствие изоляции от остального мира. По его словам, прежние попытки бездумно называть государство «бензоколонкой» оказались в корне неверными, поскольку экономика подтвердила свою исключительную устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Дипломат также констатировал отсутствие позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с США.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков крайне негативно оценил перспективу введения американских санкций против партнеров России.

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    3 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Российский хоккеист Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский форвард, бывший игрок казанского «Ак Барса» Илья Сафонов продолжит карьеру за океаном, он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер»

    «Илья провел отличный год в России и показал себя с лучшей стороны в плей-офф. Нам нравятся его габариты и игровые качества, ему будет предоставлена возможность побороться за место в составе во время тренировочного лагеря», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон, передает ТАСС.

    В минувшем сезоне 25-летний хоккеист дошел до финала плей-офф, набрав девять очков в 20 матчах. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий записал в свой актив 33 балла за результативность в 68 встречах.

    Права на россиянина достались «Ванкуверу» в 2025 году в результате обмена с «Чикаго», выбравшим его на драфте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Илья Сафонов забросил шайбу в первом матче полуфинальной серии плей-офф. В мае казанский клуб уступил ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина.

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    3 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Барбашев стал первым россиянином, забившим в финале Кубка Стэнли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев отличился в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз».

    Российский форвард сравнял счет на 21-й минуте встречи в Роли, сделав его 2:2, передает РИА «Новости».

    Для Барбашева эта заброшенная шайба стала шестой в нынешнем розыгрыше плей-офф и 17-й за всю карьеру в матчах Кубка Стэнли. Также он стал первым российским хоккеистом, кто забил в финале этого чемпионата.

    В составах обеих команд, борющихся за трофей, выступают хоккеисты из России. За «Каролину» играют нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин, а цвета «Вегаса» вместе с Барбашевым защищает форвард Павел Дорофеев. После двух периодов первого матча финала счет на табло равный – 3:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб «Каролина» благодаря передачам Андрея Свечникова и Александра Никишина вышел в финал Кубка Стэнли. Хоккеисты «Вегаса» всухую выиграли свою полуфинальную серию у «Колорадо».

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    3 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Захарова сочла приезд делегации США на ПМЭФ пониманием Западом тупика

    Захарова: Участие делегации США в ПМЭФ подтвердило тупиковое положение Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие американских представителей на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует о том, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не признает это, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова считает, что визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум демонстрирует безвыходное положение западных государств, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД России, иностранные партнеры чувствуют свою уязвимость, однако отказываются это признавать.

    «Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться», – подчеркнула дипломат на полях мероприятия.

    В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на форум официальной американской миссии.

    Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук подтвердил свои планы посетить пленарное заседание.

    На этом центральном мероприятии с большой речью выступит президент России Владимир Путин.

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    3 июня 2026, 11:05 • Новости дня
    Глава AmCham: Бизнес США не видит ослабления санкционного давления на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на стремление президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой, американские компании пока не замечают смягчения санкций, однако продолжают успешно работать на российском рынке, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

    Эйджи на полях ПМЭФ заявил, что бизнес США пока не видит ослабления санкционного давления на РФ. «Большинство наших компаний остались в России, работают хорошо, успешно... Пока мы не видим смягчения санкций», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией, санкции существенно не изменились. Эйджи выразил мнение, что ограничения будут продолжать действовать до момента окончания конфликта.

    Глава AmCham также отметил, что большинство американских компаний продолжают работать в России, несмотря на уход некоторых крупных брендов. В качестве примера успешной работы он привел фармацевтическую отрасль.

    Приезд на ПМЭФ председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кука Эйджи назвал хорошим сигналом о намерениях Трампа улучшить отношения с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал приезд на ПМЭФ официальной американской делегации во главе с Родни Куком.

    В апреле текущего года глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи подтвердил сохранение инвестиций предприятий из США на отечественном рынке.

    Осенью прошлого года многие ушедшие американские фирмы выразили готовность рассмотреть возможность возвращения в страну после отмены ограничений.

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    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Пашинян готов предать сельское хозяйство Армении

    Армянский премьер эффектной фразой «я заплачу» завершает предвыборную кампанию. Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки армянских фермеров из-за российских фитосанитарных ограничений – и нарисовал радужные перспективы сельхозэкспорта в случае вступления страны в Евросоюз. Однако легко убедиться, что на самом деле в ЕС армянское сельское хозяйство ждет крах – так же, как это случилось с другими странами. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Магнитные бури в июне 2026 года: прогноз, опасные дни, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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