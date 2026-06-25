Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Рубио заявил о жестких сроках ядерных ограничений для Ирана
Будущий договор между США и Ираном зафиксирует точный период, в течение которого Тегерану будет запрещено разрабатывать военную атомную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио подчеркнул, что этот вопрос детально проработают при подготовке финального документа, передает РИА «Новости».
«Меморандум о взаимопонимании просто создает основу для переговоров, и нет никаких сомнений в том, что в рамках этих переговоров будут обсуждаться очень конкретные условия, такие как годы и сроки, а также механизмы, с помощью которых это будет проверяться и применяться», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
Дополнительно Вашингтон планирует разработать специальный механизм информирования стран Персидского залива о каждом этапе диалога с Ираном. Находясь с визитом на Ближнем Востоке, дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не примут решений, способных подорвать безопасность и стабильность региональных партнеров, поэтому обеспечат с ними постоянную связь.
Напомним, участники переговоров в Швейцарии сформировали технические группы для подготовки окончательного соглашения.
По условиям проекта меморандума Соединенные Штаты обязались разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов.
Ранее Марко Рубио назвал отказ Тегерана от ядерного оружия главным условием для получения выгоды.