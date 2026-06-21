«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Экипаж пропавшего в Приморье вертолета выходил на связь незадолго до исчезновения
В Тернейском районе Приморья разыскивают вертолет с двумя членами экипажа на борту, экипаж вертолета Robinson выходил на связь за час до пропажи.
Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения вертолета Robinson, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Тернейском районе в воскресенье.
«В 11 часов выходил на связь, потом – нет», – сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Известно, что на борту находились пилот и летчик-наблюдатель.
Представители Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что контакт с машиной прервался около полудня. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, надзорное ведомство проводит проверку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson в Приморье.
Росавиация приостановила поисково-спасательную операцию из-за наступления темноты.
В феврале следователи начали расследование исчезновения аналогичного воздушного судна в Амурской области.