SOCAR сообщила о разливе нефти в Каспийском море

В Каспии произошел разлив нефти из-за повреждения подводного трубопровода

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент с повреждением подводного нефтепровода произошел в Азербайджане, что привело к разливу сырья в Каспийское море, передает РИА «Новости». Пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подтвердила факт утечки.

«Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.

В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно», – говорится в сообщении компании.

Изначально причину утечки установить не удалось, однако диагностика показала, что источником стал один из подводных трубопроводов ПО «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Водолазная служба выявила механические повреждения трубопровода, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны якорем. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, а эксплуатация объекта приостановлена. Очистка акватории и прибрежной зоны проходит при координации с министерством по чрезвычайным ситуациям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе.

Весной текущего года спасатели развернули масштабную операцию по очистке акватории Черного моря от мазута в Туапсе.

В августе прошлого года разлив нефти произошел на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.