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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    39 комментариев
    20 июня 2026, 08:32 • Новости дня

    Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау поделился впечатлениями от личного знакомства с президентом России на полях саммита в Казани.

    Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    «Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.

    Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.

    Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.

    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    19 июня 2026, 19:11 • Видео
    Лавров ответил на ультиматум Европы

    На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

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    19 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Россия и Филиппины договорились освободить 24 задержанных в Иркутске мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о возвращении соотечественников, арестованных за нарушение миграционного законодательства.

    «После девяти месяцев под стражей 24 филиппинца в России наконец отправятся домой, чтобы воссоединиться со своими семьями», – написал политик в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Филиппинский лидер выразил благодарность российской стороне за помощь в решении проблемы. Задержание граждан произошло в середине 2025 года в Иркутске из-за проблем с документами, так как их въезд организовали нелегальные вербовщики.

    По информации дипломатического ведомства Филиппин, сейчас на территории РФ находится около 15 тыс. граждан этого государства. Обсуждение вопроса прошло на полях юбилейного саммита Россия – АСЕАН, который завершается 19 июня в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом – младшим в Казани.

    Главы двух государств совместно выступили сопредседателями пленарного заседания саммита Россия – АСЕАН.

    Российский лидер завершил свою пятнадцатичасовую рабочую программу на этом международном форуме.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    17 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.

    Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

    «Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

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    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    18 июня 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.

    Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.

    «Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    17 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН.

    Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

    Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    Путин произнес речь на торжественном приеме.

    Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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    17 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом двусторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть.

    Глава государства осмотрел религиозные святыни, расположенные на территории казанского Кремля, передает РИА «Новости». Во время визита российский лидер уделил время общению с верующими.

    «Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня в столице Татарстана. Мероприятие организовано на полях одноименного саммита, объединяющего представителей бизнеса и власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства с зарубежными лидерами.

    Российский лидер отметил широкие перспективы сотрудничества стран в области энергетической и продовольственной безопасности.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    17 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН, сообщила пресс-служба главы российского государства.

    Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита в столице Татарстана. Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году. В настоящее время организация включает 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства.

    Утром на инновационной площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева начал работу профильный бизнес-форум.

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    17 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На полях казанского саммита Россия–АСЕАН президент Владимир Путин принял главу МИД Турции Хакана Фидана, обсудив инициативу Анкары по продолжению переговоров по Украине.

    В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

    Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

    До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

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    17 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин провел встречу с президентом Филиппин в Казани

    Путин провел встречу с президентом Филиппин Маркосом-младшим в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в Казани встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС.

    Филиппинский лидер впервые посещает Россию с официальным визитом. В текущем году Филиппины возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поэтому Путин и Маркос-младший совместно председательствуют на саммите.

    Согласно материалам Кремля, Филиппины являются важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Манила активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также заинтересованы в расширении туристических обменов. В настоящее время для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера на полях саммита АСЕАН.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому мероприятию.

    В среду Путин прибыл в столицу Татарстана для участия в форуме.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Результаты ЕГЭ-2026: когда будут баллы, где посмотреть и даты публикации по всем предметам

      Результаты ЕГЭ-2026 – один из самых популярных запросов среди выпускников и родителей после завершения экзаменов. Школьники ищут, когда будут результаты ЕГЭ-2026, где посмотреть баллы ЕГЭ, сколько проверяют работы и когда публикуют результаты по каждому предмету. Сроки проверки зависят от даты экзамена и предмета, а узнать свои баллы можно онлайн через «Госуслуги», официальные образовательные сервисы, региональные порталы или в школе. Публикуем полный график результатов ЕГЭ-2026 по всем предметам и объясняем, как быстро проверить свои баллы.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,25% в июне 2026 года – что будет с кредитами, вкладами и рублем

      Банк России 19 июня 2026 года вновь снизил ключевую ставку – теперь до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд решение в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и ипотеки, доходность банковских вкладов, курс рубля и уровень инфляции. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что будет с кредитами и депозитами и как решение регулятора может повлиять на деньги россиян уже в ближайшие месяцы.

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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