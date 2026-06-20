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Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани
Глава правительства Восточного Тимора Шанана Гужмау поделился впечатлениями от личного знакомства с президентом России на полях саммита в Казани.
Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.
«Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.
Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.
Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.