Премьер Восточного Тимора оценил первую встречу с Путиным на саммите в Казани

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау заявил, что благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным увидел в нем надежного партнера АСЕАН, передает РИА «Новости». Беседа политиков состоялась в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.

«Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией», – отметил глава правительства Восточного Тимора.

Юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между российской стороной и АСЕАН, прошел в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Параллельно с ним свою работу начал Деловой форум Россия – АСЕАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники саммита в Казани приняли совместную декларацию для расширения сотрудничества.

Российский лидер предложил нарастить экспорт удобрений и лекарств в государства ассоциации.