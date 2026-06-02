За ночь над Россией нейтрализовали 148 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

Также их уничтожили над Смоленской областью, Краснодарским краем, над Крымом и над Азовским и Черным морями.

Напомним, в ночь на 30 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа.

В ночь на 27 мая над страной уничтожили 140 украинских беспилотников.