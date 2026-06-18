Несколько поездов из Крыма сменили расписание

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изменен график движения пассажирских поездов «Таврия» из Крыма в города материковой части России, указали в компании, передает РИА «Новости».

Корректировки связаны с временным закрытием одного из участков Крымской железной дороги.

«С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда автобусами», – указал перевозчик.

Изменения коснутся составов, следующих из Симферополя в Москву, Адлер, Минеральные Воды и Петербург. Кроме того, по скорректированному расписанию отправятся поезда из Севастополя и Симферополя в столицу.

Пассажиров просят прибывать на привокзальные площади около железнодорожных станций заранее, так как именно оттуда будет осуществляться посадка в автобусы.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график движения поездов в Крыму для проезда в светлое время суток.