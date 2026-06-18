Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Несколько поездов из Крыма сменили расписание
В Крыму изменили график движения поездов дальнего следования из-за временного закрытия участка железной дороги, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Изменен график движения пассажирских поездов «Таврия» из Крыма в города материковой части России, указали в компании, передает РИА «Новости».
Корректировки связаны с временным закрытием одного из участков Крымской железной дороги.
«С начальных станций Севастополь и Симферополь пассажиров доставят до места посадки в поезда автобусами», – указал перевозчик.
Изменения коснутся составов, следующих из Симферополя в Москву, Адлер, Минеральные Воды и Петербург. Кроме того, по скорректированному расписанию отправятся поезда из Севастополя и Симферополя в столицу.
Пассажиров просят прибывать на привокзальные площади около железнодорожных станций заранее, так как именно оттуда будет осуществляться посадка в автобусы.
Ранее «Гранд Сервис Экспресс» скорректировал график движения поездов в Крыму для проезда в светлое время суток.