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Падение самолета на шоссе в Техасе обернулось гибелью человека
Человек погиб при падении самолета на автотрассу в Техасе
В американском штате Техас легкомоторный самолет с шестью людьми на борту упал на автомобильную магистраль, в результате инцидента погиб один человек.
Небольшой самолет потерпел крушение на автомобильной трассе близ американского города Ларедо, штат Техас, передает РИА «Новости». Авария произошла накануне вечером, около 22.00 по местному времени.
«Самолет, который совершил аварийную посадку и все еще находится на дороге, останется там еще долго. Мы пробудем здесь всю ночь, а может быть, и до самого утра... Внутри самолета находились шесть человек. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что в этой катастрофе погиб один человек», – заявил представитель полиции Ларедо Хосе Баеза.
Пятерых выживших пассажиров оперативно доставили в местную больницу. Представитель полиции подчеркнул, что участок дороги, где упал борт, временно перекрыт для проведения работ по эвакуации обломков. Модель разбившегося самолета и другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года легкомоторное воздушное судно взорвалось в американском штате Аризона.
В октябре прошлого года жертвами авиакатастрофы в Техасе стали два человека. В том же месяце небольшой самолет разбился на автомобильной трассе в штате Массачусетс.