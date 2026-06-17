Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Лионель Месси установил исторический рекорд на чемпионатах мира
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси вышел на поле в матче против команды Алжира, став первым участником шести мировых первенств.
Знаменитый нападающий аргентинской сборной побил мировой рекорд, появившись в стартовом составе сборной Аргентины на турнире в Северной Америке, передает РИА «Новости». Матч первого тура группового этапа состоялся в ночь на среду, это участие в ЧМ стало для Месси шестым.
Форварду сборной Аргентины – 38 лет. Текущее его достижение может повторить 41-летний нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду.
Футбольный чемпионат, проходящий на территории США, Канады и Мексики, завершится 19 июля. Аргентинская команда выступает на соревновании в статусе действующих обладателей трофея.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира.
Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем. Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026.