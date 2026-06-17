Лионель Месси установил исторический рекорд на чемпионатах мира

Tекст: Катерина Туманова

Знаменитый нападающий аргентинской сборной побил мировой рекорд, появившись в стартовом составе сборной Аргентины на турнире в Северной Америке, передает РИА «Новости». Матч первого тура группового этапа состоялся в ночь на среду, это участие в ЧМ стало для Месси шестым.

Форварду сборной Аргентины – 38 лет. Текущее его достижение может повторить 41-летний нападающий португальской национальной команды Криштиану Роналду.

Футбольный чемпионат, проходящий на территории США, Канады и Мексики, завершится 19 июля. Аргентинская команда выступает на соревновании в статусе действующих обладателей трофея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира.

Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем. Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026.