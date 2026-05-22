    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 07:20 • Новости дня

    Тишковец: В Подмосковье ожидаются смерч и град

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области в пятницу может сформироваться опасное атмосферное явление – смерч, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Это явление ожидается на севере региона, также Подмосковье ожидают мощный ливень, сказал Тишковец РИА «Новости».

    Кроме того, Московскую область ожидает и другая природная опасность – град с градинами диаметром до 5 миллиметров, указал специалист.

    Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Подмосковье может начаться сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

    19 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары в Москве

    Синоптик Тишковец сообщил о похолодании и грозах в Москве к выходным

    Tекст: Мария Иванова

    К концу недели в столичном регионе ожидается смена погоды: аномальная жара отступит, уступив место освежающим дождям с грозами и комфортной температуре, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    В предстоящие выходные в столице существенно похолодает из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Дневная температура опустится до 20–23 градусов тепла, пишет в своем Telegram-канале Евгений Тишковец. До этого момента в регионе сохранится аномально жаркая погода.

    По словам синоптика, во вторник и среду воздух в Москве раскалится до 29–31 градуса, что на 11–12 градусов выше климатической нормы. Эксперт не исключает повторения температурных рекордов прошлых лет. «Жара в мае – это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всё в весеннее русло», – отметил специалист.

    Изменения начнутся в четверг, когда в небе появятся кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможны грозы, при этом температура останется высокой – до 30 градусов тепла.

    Синоптик также добавил, что накануне на метеостанции ВДНХ был зафиксирован температурный максимум с начала года – плюс 29,5 градуса. Заключительная неделя мая обещает быть умеренной по температурным показателям, возвращая погоду в привычные рамки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве.

    Аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти областях России. На юге Подмосковья температура поднялась до 30 градусов.

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Майская жара побила температурный рекорд в Москве для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

    20 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

    В Москве обновлен 130-летний температурный максимум для 20 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице в середине дня в среду воздух прогрелся до 30 градусов, превысив прежний температурный максимум, державшийся почти 130 лет, отметили синоптики.

    По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

    Он добавил: «К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет».

    Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.

    21 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Москву грозах

    Метеорологи спрогнозировали ливни с градом в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие двое суток жителей столицы и Подмосковья ожидают кратковременные дожди, местами сопровождающиеся грозами, градом и порывистым ветром, предупредили в Гидрометцентре.

    Грозы ожидаются на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие двое суток, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В связи с ослаблением аномальной жары, царящей в столичном регионе с понедельника, в ближайшие двое суток в Москве и области ожидаются грозы», – сообщил представитель агентства. Во второй половине дня в пятницу, 22 мая, прогнозируется кратковременный дождь, местами ливень и гроза с градом.

    Порывы южного ветра могут достигать 17 м/с. Осадки продолжатся в ночь на субботу, 23 мая, а также днем. Высокий антициклон, вызвавший аномальную жару, смещается на юго-восток и разрушается. На смену ему приходит тропосферная ложбина с севера, приносящая прохладные воздушные массы.

    Аномалия температуры начнет снижаться уже в пятницу, и этот процесс продлится все выходные.

    Предстоящей ночью в Москве ожидается 15-17 градусов тепла, в центре – до 20 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. Днем в пятницу жара сохранится: до 30 градусов в столице и до 31 градуса в Подмосковье. В ночь на субботу температура опустится до 17 градусов, а днем составит до 23 градусов в Москве и до 25 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая синоптики зафиксировали в столице новый температурный рекорд.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал смену аномальной жары освежающими дождями к концу недели.

    Первая в этом году весенняя гроза прошла на северо-западе Подмосковья в начале месяца.

    21 мая 2026, 12:28 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали разрушительные последствия потепления Эль-Ниньо

    NYT: Ученые спрогнозировали разрушительные последствия потепления Эль-Ниньо

    Ученые спрогнозировали разрушительные последствия потепления Эль-Ниньо
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Формирующийся климатический феномен грозит беспрецедентным повышением температур на три градуса, что может спровоцировать масштабные продовольственные и экономические потрясения по всему миру.

    Ученые фиксируют зарождение новой фазы Эль-Ниньо, которая может стать одной из самых мощных в истории, пишет The New York Times.

    Ожидается, что температура в центральной части Тихого океана поднимется на рекордные три градуса Цельсия, из-за чего 2027 год рискует стать самым теплым за все время наблюдений.

    Специалисты опасаются, что природные катаклизмы усугубят уязвимость глобальной экономики. «Возможно возникновение идеального шторма факторов. Вы можете увидеть рост бедности, недоедания, конфликтов, задолженности и всех вытекающих отсюда последствий по принципу домино», – заявил руководитель аналитического центра Strategic Climate Risks Initiative Лори Лэйборн.

    Исторически сильные проявления этого феномена приводили к катастрофам. В 1877 году вызванная Эль-Ниньо засуха унесла десятки миллионов жизней в тропических регионах. В наши дни страны обладают системами раннего предупреждения и запасами продовольствия, поэтому масштабного голода не прогнозируется.

    Тем не менее, климатические сдвиги усилят давление на мировые рынки. Ситуация осложняется нехваткой удобрений и ростом цен на энергоносители на фоне спецоперации на Украине и конфликта в Иране. Сокращение иностранной помощи беднейшим странам со стороны Соединенных Штатов также ослабило привычные механизмы поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австралийские метеорологи предрекли континенту волну разрушительных пожаров из-за формирования сверхмощного Эль-Ниньо.

    В прошлом году это климатическое явление спровоцировало рекордный перегрев поверхности Мирового океана.

    Блокада Ормузского пролива дополнительно усиливает глобальный продовольственный кризис на фоне погодных аномалий.

    19 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Ученые зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали три мощнейшие вспышки на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные взрывы на невидимой стороне светила обрушили колоссальную энергию на Меркурий, что привело к стремительному разрушению активной зоны до ее поворота к Земле.

    Аппарат Solar Orbiter обнаружил три вспышки максимального уровня X в новом супер-центре на скрытой от нас стороне звезды. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вся энергия от этих взрывов сейчас направлена на Меркурий, так как других планет в той области нет. Воздействие также затронуло сам исследовательский зонд.

    Специалисты отмечают, что из-за произошедших выбросов структура солнечных пятен начала стремительно разрушаться. Вероятность того, что эта активная зона сохранится до момента поворота к Земле, крайне мала. Наземные телескопы смогут оценить состояние области к предстоящим выходным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне Солнца, наблюдаемой аппаратом Solar Orbiter.

    В ИКИ РАН ранее прогнозировали короткий «мертвый сезон» на видимой стороне Солнца с прекращением вспышечной активности и последующим появлением новых центров с обратной стороны.

    До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о мощном взрыве в активном центре на обратной стороне Солнца и о малой вероятности его выхода в зону видимости Земли.


    20 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход осенних холодов после аномальной московской жары

    Синоптик Тишковец предупредил о смене майской жары резким полярным вторжением

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели Центральную Россию накроет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и снижение температуры до климатической нормы сентября, отметил синоптик Евгений Тишковец.

    Резкое изменение погодных условий ожидается в столичном регионе, сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

    «Полярное вторжение ожидается в начале следующей недели в Центральной России, наступит осенняя погода», – заявил эксперт.

    До конца рабочей недели в столице сохранится аномальный зной. Температура воздуха может превысить отметку в 31 градус, что грозит обновлением исторических максимумов 1897 и 2014 годов. Жаркая погода будет сопровождаться духотой и локальными грозовыми дождями.

    Ситуация начнет меняться в выходные дни, когда жара спадет до комфортных 23 градусов. В понедельник столбики термометров покажут не более 15 градусов днем, а ночью похолодает до плюс пяти.

    Обманчивая майская жара сменится резким холодом, предупреждают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне майская жара в Москве побила температурный рекорд 1979 года.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал отступление аномального зноя к концу текущей недели.

    В начале месяца столичный регион уже накрывала волна прохлады с ливнями.

    19 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    Оранжевый уровень опасности из-за жары введен в Центральной России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аномальная жара стала причиной введения оранжевого уровня погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, при этом в Москве воздух прогрелся свыше 30 градусов, отметили в Гидрометцентре РФ.

    Во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Этот уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с риском стихийных бедствий и ущерба.

    По данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также в столице оранжевый уровень действует до конца суток пятницы, 22 мая. В Тульской и Калужской областях он сохранится до 23:00 мск пятницы, а в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях – до утра четверга, 21 мая.

    В Гидрометцентре ранее объясняли, что аномальная жара связана с распространением из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который поднял температурный фон. По южной и западной периферии этого гребня движется воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, из-за чего погода становится неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

    Ранее во вторник синоптики Гидрометцентра РФ зафиксировали в Москве 30,5 градуса тепла как новый температурный рекорд для 19 мая. А главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей в Москве знойной погоде с превышением климатической нормы на семь градусов.

    До этого в Гидрометцентре России заявили о действии в Москве и Подмосковье «оранжевого» уровня погодной опасности на период аномально жаркой погоды до 18 мая.

    19 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за охвативших штат лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за сильного ветра и жары площадь крупнейшего возгорания вблизи Лос-Анджелеса достигла 6 тыс. гектаров, вынудив власти начать экстренный вывоз местного населения.

    Масштабное стихийное бедствие охватило западное побережье США, передает ТАСС.

    Под угрозой оказались города Сими-Вэлли, расположенный в 50 км от Лос-Анджелеса, и Санта-Сусана. Приказы покинуть свои дома получили десятки тысяч человек.

    Местная пожарная служба подтвердила повреждение как минимум одного жилого здания. Информации о пострадавших среди населения пока не поступало.

    Площадь самого крупного очага возгорания достигла почти 6 тыс. гектаров. Для борьбы со стихией спасатели активно применяют авиацию. Ситуацию серьезно осложняют сильный ветер и установившаяся жаркая погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года власти Лос-Анджелеса эвакуировали почти 180 тысяч человек из-за бушующих лесных пожаров. Жертвами стихии в Калифорнии стали 25 местных жителей.

    Позже в округе вспыхнул новый лесной пожар на площади более 20 кв. километров.

    20 мая 2026, 06:27 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло днем среды близ южного японского острова Окинава, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.

    Подземные стихийные явления зафиксировали днем 20 мая вблизи острова Окинава, передает РИА «Новости». По информации главного метеорологического агентства Японии, сейсмическая активность началась в 11.46 по местному времени (05.46 мск).

    Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров. Специалисты не стали объявлять угрозу цунами для прибрежных районов. Данные о возможных пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года у северных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    В конце июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой 5,3 балла на острове Хоккайдо.

    Ранее на юго-западе страны случилось землетрясение магнитудой 5,4.

    20 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло на востоке Турции

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в турецкой провинции Малатья

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду восточные районы Турции потрясли мощные подземные толчки магнитудой 5,6, очаг которых залегал на глубине менее пяти километров.

    Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы в турецкой провинции Малатья, передает РИА «Новости». Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара стихии пока не поступало.

    «Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 09.00, составила 5,6, эпицентр располагался у деревни Гюлюмушагы провинции Малатья. Очаг залегал на глубине 4,4 километра», – сообщили сейсмологи Обсерватории Кандилли.

    Уточняется, что землетрясение также ощущалось в соседних провинциях, однако масштабы возможных последствий еще предстоит оценить специалистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Ван.

    В декабре прошлого года жители Антальи ощутили подземные толчки магнитудой 5,4.

    20 мая 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал самый теплый морской курорт России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России, теплее всего она сейчас в Ейске Краснодарского края – 19 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Температурные показатели на отечественных морских побережьях продолжают расти, передает ТАСС. Самым комфортным местом для купания на данный момент стал кубанский Ейск, где море потеплело до 19 градусов.

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтвердила эту тенденцию. «Вода потихоньку прогревается», – отметила специалист. По ее словам, у берегов Калининграда сейчас зафиксировано 10 градусов, а в Ялте – 14.

    На других популярных направлениях показатели также постепенно увеличиваются. В Сочи вода достигла 15 градусов тепла. В Евпатории, Туапсе и Анапе море прогрелось до 16 градусов, а в Геленджике – до 17.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптик Марина Макарова сообщила о максимальной температуре воды на Черноморском побережье в 12 градусов.

    Вице-премьер Виталий Савельев пообещал открыть пляжи Анапы к первому июня.

    Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды на курортах Сочи и Геленджика.

    21 мая 2026, 11:09 • Новости дня
    Глава Росгидромета сообщил о грядущем потеплении в России в ближайшие десять лет

    Глава Росгидромета спрогнозировал значительное потепление климата в России

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие десять лет на всей территории страны ожидается повышение температуры, причем наиболее стремительно этот процесс будет протекать в арктическом регионе, сказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

    Потепление климата затронет всю территорию России в течение ближайшего десятилетия, передает РИА «Новости». Особенно быстро эти изменения происходят в Арктике.

    «Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет 10 у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в Арктической зоне. Пока, на десять лет вперед, можем сказать, что да, нам надо готовиться к большому числу аномалий», – заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

    Глава ведомства подчеркнул, что погодные условия будут нестабильными, и каждый год может сильно отличаться от предыдущего. Например, в Мурманске во время новогодних праздников возможны как оттепели, так и сильные морозы.

    Основной причиной столь быстрого потепления в российской части Арктики Шумаков назвал деятельность человека. Он отметил, что из-за большой протяженности береговой линии и высокой активности населения антропогенный фактор оказывает значительное влияние на климат региона, хотя точные механизмы этого явления учеными до конца не изучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Кокорин исключил возможность появления пальм вместо берез в средней полосе России.

    Ранее климатолог спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий в ближайшие десятилетия.

    Средняя температура в стране за последние полвека выросла сильнее общемировых показателей примерно на один градус.

    19 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Астрономы спрогнозировали короткий мертвый сезон на Солнце

    В ИКИ РАН спрогнозировали короткий мертвый сезон на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за истощения запасов энергии на видимой стороне Солнца уже в среду начнется полное затишье, которое продлится около двух-трех суток без образования новых вспышек.

    В ближайшие дни на Солнце начнется период, когда вспышечная активность полностью прекратится, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «Заканчивается энергия на видимой стороне Солнца. Судя по всему, сегодня последний день, когда какие-то небольшие события ещё возможны, а начиная с завтрашнего дня начнётся мёртвый сезон», – говорится в сообщении.

    По прогнозам астрономов, затишье продлится около двух-трех суток, после чего ожидается появление новых активных центров с обратной стороны звезды. Крупная область, о которой сообщалось ранее, появится на левом краю солнечного диска ориентировочно в пятницу. Специалисты предполагают, что ей присвоят номер 4448.

    Космическая погода 19 мая 2026 года остается спокойной. Геомагнитная обстановка оценивается как стабильная, вспышечная активность практически отсутствует. Эксперты отмечают, что вероятность магнитных бурь в ближайшие сутки минимальна, и рекомендуют наслаждаться благоприятными условиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на скрытой стороне Солнца образовался гигантский центр активности.

    Накануне ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений из-за выброса плазмы.

    Несколькими днями ранее крупная корональная дыра спровоцировала изменения в магнитосфере Земли.

    МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Российские компании попали под американские пошлины на палладий
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским
    Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО
    Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

