Тишковец: В Подмосковье ожидаются смерч и град

Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о похолодании и грозах в Москве к выходным

Tекст: Мария Иванова

В предстоящие выходные в столице существенно похолодает из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Дневная температура опустится до 20–23 градусов тепла, пишет в своем Telegram-канале Евгений Тишковец. До этого момента в регионе сохранится аномально жаркая погода.

По словам синоптика, во вторник и среду воздух в Москве раскалится до 29–31 градуса, что на 11–12 градусов выше климатической нормы. Эксперт не исключает повторения температурных рекордов прошлых лет. «Жара в мае – это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всё в весеннее русло», – отметил специалист.

Изменения начнутся в четверг, когда в небе появятся кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможны грозы, при этом температура останется высокой – до 30 градусов тепла.

Синоптик также добавил, что накануне на метеостанции ВДНХ был зафиксирован температурный максимум с начала года – плюс 29,5 градуса. Заключительная неделя мая обещает быть умеренной по температурным показателям, возвращая погоду в привычные рамки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве.

Аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти областях России. На юге Подмосковья температура поднялась до 30 градусов.