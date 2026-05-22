Киркоров заявил о желании сыграть в спектакле с Долиной
Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы сыграть роль в драматическом спектакле вместе с народной артисткой Ларисой Долиной.
«Молодец она, у нее прекрасно получается. Почему бы и не сыграть с ней? Она блистательная певица, актриса», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о желании выступать в театре.
Исполнитель подчеркнул, что ему регулярно поступают предложения принять участие в театральных проектах. По словам певца, такие инициативы были в прошлом и появляются сейчас, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина исполнила роль в спектакле «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского в театре «Неформат» в Москве.
Долина совмещает музыкальную карьеру с работой в театре. В разные годы она участвовала в постановках и мюзиклах, среди которых рок-опера «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж». В последнее время артистка активно сотрудничает с Театром на Таганке, где играет в нескольких спектаклях.