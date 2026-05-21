Картину из коллекции Александра III вернули в Россию

Картину из коллекции Александра III возвратили в Россию
Историческое полотно Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» из коллекции Александра III, утраченное в 1930-е годы, возвращено в музей-заповедник «Гатчина» благодаря усилиям итальянского мецената, сообщили в Минкульте РФ.
Картину известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» торжественно передали музею-заповеднику «Гатчина», сообщает Минкультуры РФ. До революции это произведение искусства украшало личные интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце.
«До недавнего времени судьба «Лунной ночи в Крыму» оставалась неизвестной. В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани заявил послу России в Италии о намерении вернуть картину Льва Лагорио в Гатчинский дворец, после чего была проведена кропотливая исследовательская работа», – отметили в пресс-службе ведомства.
Специалисты министерств культуры и иностранных дел России совместно с центром «РОСИЗО» подтвердили подлинность и мемориальную ценность полотна, написанного в 1879 году. После тщательной экспертизы картину доставили на родину. Принадлежность работы к императорской коллекции установили по архивным описям и маркировке 1920-х годов на тыльной стороне.
Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов выразил благодарность итальянскому коллекционеру. Он подчеркнул, что возвращение подлинного предмета в возрожденную экспозицию Арсенального каре стало значимым событием в преддверии 260-летия Гатчинского дворца, которое отметят 6 июня.
Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов сообщил о предстоящем возвращении утраченной картины Льва Лагорио. Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого московский суд изъял в доход государства десятки полотен Рериха.
А летом прошлого года британская баронесса передала итальянскому музею украденное произведение Антонио Соларио.