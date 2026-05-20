Обломки дронов подожгли два промобъекта в Нижегородской области
Ночью и утром в Нижегородской области сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов, из-за падения их фрагментов загорелись два промышленных объекта, сообщил глава региона Глеб Никитин.
В этот период было сбито 30 беспилотников, по предварительным данным, никто не пострадал, указал Никитин в Max.
«Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», – добавил он.
Пожары уже локализуют, последствия падений ликвидируются.
Школы в Кстовском районе перевели на удаленный режим работы.
Беспилотная опасность в Нижегородской области сохраняется, заключил он.
Напомним, в ночь со вторника на среду над Россией уничтожили 273 БПЛА самолетного типа.