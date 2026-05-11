Роднина возмутилась плачевным уровнем развития российского футбола
Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила недоумение из-за отсутствия достижений в самом популярном виде спорта на фоне огромного количества футбольных школ в стране.
Парламентарий поделилась своим мнением о текущем состоянии отечественного спорта, передает «Спорт-Экспресс».
«Думаю, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться», – заявила политик.
Она задалась вопросом о причинах неудач, перечислив возможные проблемы с тренерским составом, материально-технической базой и системой соревнований. По словам депутата, в стране совершенно точно есть талантливые дети, которые успешно проявляют себя в других дисциплинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев раскритиковал футбольные клубы за высокие зарплаты легионеров. Российский футбольный союз анонсировал проведение товарищеских матчей национальной сборной с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.