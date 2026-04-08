Церемония поминовения погибшего Хаменеи совпала с перемирием в Иране

Tекст: Вера Басилая

В Тегеране началась церемония поминовения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, организованная через сорок дней после его гибели. Мероприятие проходит сразу после объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США, что подчеркивает особое значение даты для страны, передает ТАСС.

Глава дорожной полиции Большого Тегерана Аболфазль Мусавипур сообщил, что транспортные ограничения в центре иранской столицы были введены уже с семи утра по местному времени. По его словам, церемония официально началась в 9:30, а обеспечить безопасность в этот день поручено усиленным нарядам полиции, чтобы избежать инцидентов в условиях повышенного внимания к событию.

В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи.

Позже в стране избрали нового верховного лидера, которым стал Моджтаба Хаменеи.

Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.