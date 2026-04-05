Арбитру из России впервые с 2021 года доверили судить ЧЕ по тяжелой атлетике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Впервые с 2021 года представитель российского судейского корпуса получил право обслуживать крупный международный турнир по тяжелой атлетике, передает ТАСС. Анну Борыгину, судью первой международной категории, включили в список арбитров апрельского чемпионата Европы, который пройдет в Батуми.

Борыгина является членом технического комитета ФТАР и обладает значительным опытом работы на международных соревнованиях разного уровня. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены также впервые с 2021 года выступят на турнире в полном составе – по восемь мужчин и женщин.

В конце января Международная федерация тяжелой атлетики разрешила российским и белорусским спортсменам в возрасте до 20 лет участвовать в турнирах под своей эгидой без ограничений. Спортсмены более старших возрастов по-прежнему могут выступать на турнирах IWF лишь в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Европейской федерации тяжелой атлетики ранее отказался возвращать российских спортсменов на турниры под своей эгидой. В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских тяжелоатлетов до 23 лет к участию в турнирах с национальным флагом и гимном. В феврале 2024 года член технического комитета ФТАР Анна Борыгина из-за отказа Болгарии в выдаче визы не смогла принять участие в работе конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Софии.