Европейская федерация тяжелой атлетики не допустила на турниры россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заседание исполкома EWF проходило в Софии 16 февраля. По словам Агапитова, по вопросу допуска российских и белорусских атлетов исполком занял конъюнктурную позицию, сославшись на публикацию пресс-релиза на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении этих двух команд, передает ТАСС.

По его словам, россияне должны следовать решениям IWF, при этом никаких официальных документов с этими решениями представлено не было». Агапитов добавил, что подниимал острые вопросы по новой гендерной политике, участию в соревнованиях наших атлетов и по антидопинговой политике, которая утратила доверие, но ответы на эти вопросы не прозвучали.

По его словам, со стороны спортивных функционеров международных федераций продолжаются политизированные действия, направленные на сохранение старой коррумпированной системы, сложившейся за последние десятилетия.

Он рассказал также, что исполком не допускает белорусов в нейтральном статусе до первенства Европы среди юниоров после допуска их международной федерацией.

Ранее Болгария отказала в визе представительнице Федерации тяжелой атлетики России.