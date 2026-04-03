Tекст: Денис Тельманов

Украинка, находящаяся в декрете с восьмимесячным ребенком, рассказала в соцсетях, что ее поставили на учет в военкомате города Ровно, где она никогда не была, и присвоили звание солдата со специальностью фельдшер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Женщина отметила: «Можете ли вы как-то прокомментировать то, что меня, мать восьмимесячного ребенка… поставили на учет в ТЦК города Ровно и дали звание солдата со специальностью фельдшер?!» – написала она в Threads.

По словам женщины, в электронном реестре «Оберег» указаны корректные данные, однако все обращения по исправлению информации игнорируются, а сотрудники лишь смеются и не дают внятных объяснений.

Ранее украинское издание сообщало, что все больше женщин жалуются на объявление их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, даже если у них нет военного или медицинского образования.

Также агентство УНИАН отмечало появление баннеров с призывами к женщинам идти служить в ВСУ. По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, женщины уже задействованы в зоне спецоперации как медики и операторы дронов, но киевские власти хотят увеличить их участие в боях.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что Киев активно готовит женщин к мобилизации на фоне острой нехватки личного состава.

Украинские военкоматы применяют силовые методы задержания мобилизуемых, что часто приводит к скандалам и протестам, а в интернете публикуются видео с жесткими задержаниями и насилием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине установили новые требования для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, введя штрафы за нарушение порядка воинского учета.

Территориальные центры комплектования на Украине объявили в розыск шесть женщин без военного или медицинского образования. Киев усиливает меры по мобилизации населения, а обсуждения о мобилизации женщин становятся все активнее.