«Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.0 комментариев
Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле
Ученые: Гигантский континент в Арктике помог динозаврам захватить планету
Появление огромного участка суши за Полярным кругом около 200 млн лет назад спровоцировало глобальное похолодание, которое дало древним рептилиям эволюционное преимущество.
Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.
По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.
Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.
Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.
В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.
Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.
