Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

Ученые: Гигантский континент в Арктике помог динозаврам захватить планету

Tекст: Мария Иванова

Около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, размеры которого втрое превышали Антарктиду, пишет New Scientist.

По мнению палеонтолога Пола Олсена из Колумбийского университета, эта территория состояла из земель, ныне принадлежащих Сибири и Китаю.

Ранее считалось, что в мезозойскую эру почти вся суша была объединена в суперконтинент Пангея, а фрагменты современного Китая дрейфовали в океане Панталасса.

Недавний анализ геологических пород позволил ученым сделать вывод, что китайские фрагменты были соединены с Пангеей. Более того, расположение континентов было таким, что Сибирь и Китай заполняли большую часть Северного полярного круга. Это открытие объясняет многие климатологические и биологические загадки того времени.

В конце триасового периода Пангея начала распадаться, что сопровождалось мощной вулканической активностью. Выбросы аэрозолей привели к похолоданию, а огромный арктический континент, покрытый снегом и льдом, отражал солнечное тепло.

Накопление льда в Арктике привело к падению уровня моря, а резкое похолодание вызвало массовое вымирание многих крупных животных. Однако некоторые динозавры, жившие на арктическом континенте, смогли выжить благодаря эволюционному приобретению – утепляющему слою перьев. Когда вся планета остыла, они оказались готовы к мировому господству.

