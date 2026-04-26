Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?0 комментариев
Двоих россиян задержали в Камбодже за создание мошеннического кол-центра
Правоохранительные органы Пномпеня ликвидировали преступную группу, которая занималась обманом интернет-пользователей под видом привлечения средств в несуществующие проекты.
Двое граждан России и 20 выходцев из КНР оказались под стражей в Пномпене по подозрению в организации незаконного кол-центра, передает РИА «Новости». «В результате полицейского рейда 24 апреля 2026 года в мошенническом кол-центре, располагавшемся в высотном 29-этажном здании Baoli Intercity Building в центре Пномпеня, арестованы по обвинению в организации онлайн-мошенничества 22 иностранца – двое граждан России и 20 граждан Китая», – отмечает издание.
Злоумышленники привлекали людей из разных стран к фальшивым инвестициям через социальные сети. У задержанных изъяли 528 смартфонов, 35 стационарных компьютеров и несколько ноутбуков.
В этом же комплексе силовики задержали 12 граждан Бангладеш. Они заманивали жителей Южной Азии в нелегальные онлайн-казино, используя эротические фотографии. Кроме того, полиция выявила шесть человек из других стран Азии, находившихся в государстве незаконно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Таиланда на Пхукете задержала 41-летнего россиянина по подозрению в участии в схеме онлайн-мошенничества кол-центров.
Власти Таиланда фиксируют признаки создания крупного мошеннического кол-центра в приграничном камбоджийском городе Оу-Смать с перепланировкой казино под офисы.
Посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил о помощи посольства в вызволении нескольких россиян, обманом вовлеченных в работу мошеннических кол-центров в Мьянме.