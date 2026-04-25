  Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Захарова: МИД использует вызов посла в Румынии для донесения позиции Москвы
    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану
    Умер Герой России Алексей Петров
    Названо сырье, которое есть только у России
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 21:15 • Новости дня

    ВВС Франции решили модернизировать самолеты Rafale для экономии на боеприпасах

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь отказаться от зенитных ракет стоимостью 600 тыс. евро, Париж планирует переоборудовать пушки истребителей Rafale для уничтожения беспилотников.

    Париж прорабатывает несколько сценариев обновления истребителей Rafale для эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС.

    Начальник штаба Воздушно-космических сил республики генерал Жером Белланже рассказал об этих планах Le Journal du Dimanche.

    «Цель – оснастить Rafale менее дорогими системами. Одним из вариантов является адаптация его пушки для поражения таких целей», – подчеркнул высокопоставленный военный. Он добавил, что рассматривается также применение ракет с лазерным наведением.

    В настоящее время для уничтожения дронов французские летчики вынуждены применять зенитные ракеты MICA. Цена одного такого боеприпаса достигает 600 тыс. евро. Ранее газета Le Parisien писала, что оборонная промышленность страны уже начала разработку недорогих средств поражения беспилотников для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали иранские дроны над территорией ОАЭ ракетами MICA. Французские военные при этом назвали данные боеприпасы крайне дорогостоящими для подобных целей.

    Ранее армия республики потребовала ускорения поставок 42 современных самолетов этого типа.

    25 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом

    Tекст: Мария Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на слова французского посла Николя де Ривьера, который попытался оправдать жесткую критику интервью Сергея Лаврова заботой о свободе слова.

    Заявления французского дипломата о приверженности Парижа свободе прессы не выдерживают никакой проверки фактами, передает ТАСС. В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобные высказывания являются настоящим «автоголом» для репутации Франции.

    «Не можем оставить без внимания «автогол» посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью», – говорится в официальном сообщении ведомства. Дипломаты задались вопросом, почему после выхода беседы с Сергеем Лавровым телеканал France Televisions подвергся настоящей травле со стороны либеральных коллег на Западе.

    На Смоленской площади с иронией напомнили, как французская «приверженность плюрализму» отражается на российских журналистах. Представителям прессы из РФ систематически закрывают доступ на мероприятия в Елисейском дворце и отказывают в аккредитации, в том числе на Олимпийские игры в Париже.

    Кроме того, в феврале французский регулятор заблокировал еще 35 сайтов российских СМИ.

    В МИД добавили, что именно во Франции зародилась идея делить медиа на «белые», «серые» и «черные» в зависимости от их благонадежности, и сейчас Париж активно внедряет эти инструменты цензуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Сергеем Лавровым.

    Ранее российское дипломатическое ведомство осудило отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости.

    До этого французский медиарегулятор Arcom запретил вещание российских телеканалов из-за санкций Евросоюза.

    23 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ: ВМС США назвали стоимость первого линкора класса Trump
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВМС США заявили, что первый линкор класса Trump будет заказан в 2028 году по цене около 17 млрд долларов, а окончательный проект корабля еще не утвержден.

    ВМС США активно работают над программой строительства новых линкоров класса Trump, чтобы избежать ошибок, которые были допущены при создании предыдущих боевых кораблей, сообщает TWZ.

    Ключевым требованием названо формирование максимально проработанного проекта до начала строительства: именно отсутствие такой проработки и многочисленные изменения по ходу работ привели к провалу фрегата класса Constellation в прошлом году.

    Секретарь ВМС Джон Фелан и начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кадл на полях выставки Sea Air Space 2026 сообщили о планах построить первый корабль серии, который получит имя USS Defiant, в 2028 финансовом году. Предварительная стоимость флагмана оценивается в 17 млрд долларов, а на всю программу за пять лет планируется потратить 43,5 млрд долларов. Для сравнения: новейшие авианосцы класса Ford обходятся примерно в 13–15 млрд долларов за единицу.

    По словам Фелана, работы над проектом ведутся с учетом прежних ошибок: «Одна из ошибок, которую мы допускали раньше, – начинали строить, когда проект еще не был достаточно зрелым. Сейчас мы хотим выйти на 80% готовности проектной документации до первой сварки». Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение примерно 35 тыс. тонн, длину до 268 метров, ширину до 35 метров и скорость свыше 55 километров в час.

    Вооружение новых линкоров будет состоять из комбинированных ядерных и обычных ракет, в том числе гиперзвуковых, размещенных в вертикальных пусковых установках (их планируется 128), рельсотрона, двух 127-миллиметровых пушек, лазерных и других средств ближней обороны. Сейчас рассматривается возможность использования только традиционной энергетики (дизель-генераторы и газовые турбины), хотя вопрос ядерной установки не окончательно снят.

    Важной особенностью новой программы станет внедрение современных методов цифрового проектирования и модульной сборки, что должно стабилизировать сроки и стоимость строительства. ВМС подчеркивают, что опыт модульного строительства уже используется в Азии и позволит распределить производство между несколькими верфями, а финальную сборку и интеграцию осуществлять в США.

    Корабли класса Trump планируется использовать в качестве платформ для мощного удара и командных пунктов в составе надводных и авианосных группировок, а также автономно. Однако эксперты TWZ выражают сомнение в целесообразности столь дорогостоящих единичных кораблей, подчеркивая, что они могут стать приоритетными целями для противника и ограничить гибкость действий ВМС. Решение о продолжении программы будет приниматься новым руководством после 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового «золотого флота» с линкорами одноименного класса.

    Планы по строительству этих огромных боевых кораблей вызвали масштабные дискуссии в обществе.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности американской промышленности реализовать данный проект.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    23 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Очередным этапом масштабных кадровых перестановок в американском оборонном ведомстве стало немедленное отстранение руководителя военного флота из-за конфликта с начальством, отмечает Axios.

    О кадровых изменениях в оборонном секторе сообщает портал Axios. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в соцсети, что глава ВМС немедленно покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель министра Хун Цао.

    «Фелан не понимал, что он не босс. Его работа – выполнять отданные приказы, а не следовать приказам, которые, по его мнению, должны быть отданы», – сообщил изданию осведомленный источник.

    Собеседники журналистов отмечают, что уволенный чиновник не смог найти общий язык с Питом Хегсетом. При этом подчеркивается, что бывший финансист Джон Фелан, утвержденный Сенатом около года назад, поддерживал прекрасные отношения с президентом США.

    Буквально за день до отставки экс-министр провел встречу с дюжиной репортеров. Стороны обсуждали будущее морской службы и крупные инвестиции в развитие флота.

    Агентство отмечает, что внезапные увольнения высокопоставленных военачальников продолжают вызывать недоумение у официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Фелан передал управление военно-морскими силами США своему заместителю Хангу Као. Сенат США утвердил его на этот пост в марте 2025 года.

    В начале апреля 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    24 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о травле французских журналистов после интервью с Лавровым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Париже развернулась кампания по давлению на репортеров, осмелившихся поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Дипломат обратила внимание на травлю журналистов во Франции после их беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    Она назвала поразительными заявления французского посла в Москве Николя де Ривьера о свободе прессы в его стране.

    «Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они еще пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос», – подчеркнула представитель ведомства.

    Захарова также упомянула недавний инцидент с французскими репортерами на Украине. По ее словам, они снимали документальный фильм о массовом дезертирстве и стали свидетелями насильственной мобилизации. В результате их водитель и переводчик были задержаны. Дипломат задалась вопросом, получит ли этот материал международную награду за достоверность и свободу слова.

    Ранее Захарова предостерегала Париж от дальнейшей эскалации ситуации с прессой. Российское дипломатическое ведомство предложило французским властям выдать визу отечественному корреспонденту для урегулирования спора.

    23 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    TWZ сообщил о представлении новой крылатой ракеты США с дальностью Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания CoAspire анонсировала на выставке Sea-Air-Space 2026 новую крылатую ракету RAACM-ER, способную преодолевать более 1,8 тыс. километров.

    Компания CoAspire представила новую версию крылатой ракеты Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) на выставке Sea-Air-Space 2026 вблизи Вашингтона, сообщает TWZ.

    Этот анонс состоялся спустя всего несколько дней после того, как ВВС США открыли исследование рынка в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles – Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Программа направлена на создание массовых, недорогих и дальнобойных средств поражения, прежде всего для противодействия морским целям.

    Основатель CoAspire Даг Денени отметил, что «когда мы разрабатывали оригинальную RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38», что соответствует длине около 2,35 метра и размаху крыла 35 сантиметров. Однако новая версия – RAACM-ER – получила оптимизированный топливный бак и увеличенную дальность, превышающую 1850 километров. Это стало возможным за счет использования технологий 3D-печати, позволяющих быстро масштабировать производство и снижать стоимость.

    В отличие от Tomahawk, каждая из которых обходится американскому флоту в 3,64 млн долларов, RAACM-ER рассчитана на массовое применение и существенно более низкую себестоимость. Хотя ракета обладает некоторыми элементами малозаметности, уровень скрытности ниже, чем у Tomahawk Maritime Strike. Новый аппарат может запускаться с самолетов, кораблей и наземных установок, а для старта с земли или воды предусмотрен дополнительный твердотопливный ускоритель.

    RAACM-ER, по словам Денени, спроектирована заново, а не является доработкой прежней ракеты. Основными требованиями к ней стали низкая цена, универсальность комплектующих и способность преодолевать противодействие системам ПВО противника. Рабочая дальность, скорость от 0,7 Маха и наличие инфракрасных сенсоров в носовой части делают ее конкурентом для других новых разработок, таких как AGM-158 JASSM, однако создатели избегают прямых сравнений.

    CoAspire уже подписала контракт с правительством США на серийное производство RAACM, а испытательные пуски новой версии должны начаться в ближайшее время. Армия США рассматривает ежегодные закупки от 1 до 2 тыс. таких ракет в течение пяти лет, а основная задача – борьба с медленно движущимися морскими целями и поражение объектов на берегу в условиях усиленной ПВО.

    На рынке аналогичных решений уже присутствуют разработки компаний Anduril, General Atomics и Zone 5 Technologies, что подчеркивает растущий спрос на дешевое и массовое оружие дальнего радиуса действия, особенно на фоне подготовки к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CoAspire стала одним из подрядчиков для производства ракет ERAM.

    Американские военные занялись поиском дешевых альтернатив дорогим крылатым ракетам Tomahawk.

    ВМС США продемонстрировали новую модификацию боеприпаса Maritime Strike Tomahawk с противорадиолокационным покрытием.

    24 апреля 2026, 04:28 • Новости дня
    Wirtualna Polska: Франция и Польша решили устроить учения с ЯО против России

    Tекст: Антон Антонов

    Французские и польские военные намерены провести совместные маневры над Балтийским морем для тренировки применения ядерного оружия по целям на российской и белорусской территории, пишет Wirtualna Polska.

    По данным Wirtualna Polska, «учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши», передает РИА «Новости».

    В маневрах планируется задействовать французские истребители Rafale. Эти боевые машины способны нести ядерные боеголовки. Пилоты будут тренироваться наносить удары по условным целям на территории России и Белоруссии, пишет Wirtualna Polska.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    23 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    США экстренно выделили 146 млн долларов на стволы для гаубиц для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США заключила контракт с оборонным подрядчиком BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 млн долларов на производство стволов М776 для гаубиц M777A2 для пополнения запасов, истощенных в результате поставок Украине, Тайваню и Израилю,.

    Армия США заключила контракт с BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 млн долларов для производства стволов М776 для гаубиц M777A2, передает РИА «Новости». Контракт связан с необходимостью экстренно пополнить запасы, истощенные из-за поставок оружия на Украину, Тайвань и в Израиль.

    В Пентагоне уточнили: «BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 миллиона долларов на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2». Ранее стоимость программы уже достигла 462,7 млн долларов, однако именно этот транш обусловлен острой нехваткой вооружения в американских арсеналах.

    Для заключения сделки военным пришлось воспользоваться специальным механизмом, позволяющим закупать вооружение без проведения конкурса. Такой шаг объяснили необходимостью срочно восполнить арсеналы и минимизировать риски, которые могли бы возникнуть при стандартной процедуре торгов.

    Производство стволов будет организовано в городе Миннеаполис, завершить работы планируется к 31 марта 2031 года. Ствол М776 – ключевой элемент легкой 155-мм гаубицы M777, используемой в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования для ремонта гаубиц M777 на 104 млн долларов.

    За время украинского конфликта Пентагон увеличил производство стволов для этих орудий на 64%.

    При этом американские законы запретили украинским компаниям самостоятельно чинить стволы данных гаубиц.

    23 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Британия решила заплатить Франции за остановку потока мигрантов через Ла-Манш

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которого Лондон заплатит Парижу 675 млн долларов для остановки поток нелегалов через Ла-Манш.

    Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по противодействию нелегальной миграции через Ла-Манш, передает РИА «Новости».

    В рамках договора Лондон выплатит Парижу 675 млн долларов для усиления мер по остановке потока нелегальных мигрантов, пересекающих пролив на надувных лодках.

    Под документом поставили подписи главы МВД двух стран – Лоран Нуньес и Шабана Махмуд.

    Соглашение предусматривает увеличение численности французских полицейских, патрулирующих пляжи, почти до 1 400 человек к 2029 году. Франция создаст специальное подразделение полиции, а также задействует дроны, вертолеты и современное техническое оборудование для борьбы с нелегальной миграцией.

    Кроме того, в коммуне Дюнкерк планируется строительство центра временного содержания для депортируемых мигрантов. Если проект окажется успешным, Лондон выделит дополнительные 160 млн фунтов для дальнейшего финансирования.

    В 2023 году через Ла-Манш в Британию на лодках прибыли более 41 тыс. нелегалов, что стало вторым по масштабам показателем после рекордного 2022 года, когда отметка превысила 45,7 тыс. человек. Великобритания ежедневно тратит миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Ранее Лондон и Париж договорились о запуске пилотной схемы обмена мигрантами.

    Позже Великобритания ввела санкции против организаторов нелегальной перевозки людей.

    Вскоре премьер-министр Кир Стармер объявил о первых задержаниях нарушителей в проливе Ла-Манш.

    23 апреля 2026, 07:23 • Новости дня
    Журналист из Малайзии оценил мощь и элегантность Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой эффективностью, элегантностью и мощностью, заявил журналист из Малайзии Джонатан Эдвард на полях международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

    Эдвард заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой эффективностью, элегантностью и мощностью, передает ТАСС. По его словам, «дизайн Су-57 отличается элегантностью и мощностью», а сам истребитель активно используется в спецоперации на Украине.

    Журналист отметил, что Су-57 – это высокоэффективная система, и подчеркнул выдающиеся боеприпасы, которыми традиционно оснащаются российские и советские самолеты. Эдвард назвал ракеты Р-37М и Р-77 серьезной угрозой для любого противника, добавив, что Су-57 может применять широкий спектр вооружения против наземных целей, следуя российской военной доктрине.

    По мнению эксперта, Су-57 превосходит западные аналоги, такие как F-35, благодаря двухдвигательной схеме и меньшей сложности конструкции. Эдвард считает, что новая машина сочетает в себе проверенные технологии с дополнительным преимуществом малозаметности, а Россия и другие страны вывели концепцию стелс на новый уровень.

    Су-57 стал одним из ключевых экспонатов российской экспозиции компании «Рособоронэкспорт» на DSA 2026. Самолёт обладает реальным боевым опытом, в том числе с применением дальнобойных управляемых ракет в условиях противодействия современным ПВО и средствам РЭБ. В «Рособоронэкспорте» подчеркивают неизменный интерес зарубежных партнеров к этой машине, а география заказчиков экспортной версии Су-57Э продолжает расширяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57Э презентовали на выставке вооружений в Малайзии.

    Ранее «Рособоронэкспорт» заключил ряд экспортных контрактов на поставку этого самолета.

    Американский журнал Military Watch Magazine признал данную машину наиболее боеспособной среди авиации пятого поколения.

    23 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    СТЦ заявил о способности дрон-детектора «Филин-И» выявлять любые дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон-детектор «Филин-И» является одним из лучших устройств по универсальности определяемых атак и способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, заявил официальный представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Дрон-детектор «Филин-И» способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, и отличается высокой универсальностью, рассказал представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» на выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС. По его словам, устройство фиксирует практически все БПЛА, включая те, что используют новые диапазоны и нестандартные решения.

    Представитель СТЦ отметил: «На сегодняшний день «Филин-И» – одно из лучших устройств по универсальности определяемых атак. Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения. Наше устройство отличается от всех остальных тем, что диапазон его работы непрерывный: если противник смещает частоту от стандартной в сторону, «Филин» это чувствует».

    Сигнал тревоги при обнаружении дрона выполнен в виде уханья филина, что помогает маскировать работу устройства в боевых условиях. По словам представителей компании, это решение оказалось удачным – имитация голоса птицы служит дополнительной маскировкой для военных. «Филин-И» – сложная система, и звуковой сигнал – лишь один из её элементов.

    Экспозиция «Специального технологического центра» представлена в рамках объединённой российской выставки «Рособоронэкспорта», входящего в структуру Ростеха. Выставка DSA проходит в столице Малайзии с 20 по 23 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» засекли вражеские беспилотники с искусственным интеллектом на нестандартных частотах.

    Специальный технологический центр продемонстрировал индивидуальный обнаружитель дронов «Филин-И» на международной выставке в Дубае.

    Компания 3mx разработала новый всенаправленный обнаружитель разведывательных аппаратов «Марс».

    23 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Разработчики подготовили первый российский дрон-амфибию к испытаниям

    Первый в России беспилотник-амфибия «Меридиан» подготовили к испытаниям на воде

    Tекст: Мария Иванова

    Перспективный отечественный беспилотный аппарат «Меридиан» вскоре пройдет гидроиспытания, а его макет уже представили на международной выставке в Ташкенте.

    Созданием уникальной воздушной системы занимается компания «ЦАРС» совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    Проект реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли России.

    Динамическую модель аппарата уже передали в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения необходимых исследований.

    «Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», – сообщили представители компании-разработчика. Специалисты уже изготовили множество ключевых элементов конструкции, включая закрылки, киль, поплавки и рули. Сейчас завершается создание крыла, хвостовой части фюзеляжа и агрегатов опытных образцов.

    Главная задача нового беспилотника заключается в перевозке грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные районы, такие как Арктика и Дальний Восток. Кроме того, амфибия сможет проводить экологический мониторинг круглый год.

    Аппарат способен взлетать и садиться не только на оборудованные полосы, но и на грунт или воду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме в «Сколково» специалисты представили беспилотный комплекс с возможностью запуска с воды.

    Российские разработчики создали специальный гибрид дрона и гусеничного робота для чрезвычайных ситуаций.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации