Эрдоган призвал отказаться от сепаратистских сценариев для Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые сепаратистские сценарии в отношении Ирана не принесут пользы ни одной из сторон.
Турция активизировала свои усилия по прекращению конфликта вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».
По словам турецкого лидера, сепаратистские сценарии в отношении Исламской Республики Иран не принесут пользы никому. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение для всего региона.
В Анталье Эрдоган провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, прибывшим для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Стороны обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности.
Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает регион, и Турция вместе с другими странами стремится к прекращению войны и установлению мира. Он также заявил, что недавние события в Ормузском проливе ясно показали необходимость диверсифицировать маршруты поставок нефти, а ускорение реализации проекта «Дорога развития» принесёт взаимную выгоду всем участникам.
Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня между США и Ираном.
Турецкий лидер выразил готовность стать посредником для снижения напряженности на Ближнем Востоке.
СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.
Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.