Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в заключительном матче сезона НХЛ
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» завершил регулярный чемпионат гостевой победой против «Коламбус Блю Джекетс», однако впервые за долгое время остался без участия в розыгрыше Кубка Стэнли.
Игра Национальной хоккейной лиги завершилась победой гостей со счетом два один, передает РИА «Новости».
Точными бросками в составе победителей отметились Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. Единственную шайбу хозяев забросил Бун Дженнер.
Российский нападающий Александр Овечкин провел на площадке 18 минут, сделал голевую передачу и стал третьей звездой встречи. Форвард отыграл все 82 матча регулярного чемпионата, записав на свой счет 64 очка. Этот сезон стал для россиянина 21-м в лиге и последним по текущему соглашению.
Летом после окончания турнира капитан столичного клуба планирует принять решение о возможном продолжении профессиональной карьеры. Другие россияне также отметились активными действиями: Иван Мирошниченко провел один силовой прием, а Кирилл Марченко и Иван Проворов нанесли по четыре броска.
По итогам розыгрыша столичная команда набрала 95 очков. Этого результата оказалось недостаточно для продолжения борьбы, поэтому клуб пропустит плей-офф впервые за три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2025 года Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Позже российский нападающий достиг отметки в 900 заброшенных за карьеру шайб. В январе 2026 года капитан столичного клуба забил свой 915-й гол в чемпионатах НХЛ.