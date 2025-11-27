Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Овечкин принес победу Вашингтону в матче с Виннипегом
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В столице США хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 4:3, передает РИА «Новости». В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Александр Овечкин и Коннор Макмайкл. У проигравших отличились Габриэль Виларди и Марк Шайфли.
Овечкин провел на площадке 17 минут, отметился тремя бросками в створ ворот и осуществил один силовой прием. Благодаря голу в этой встрече россиянин оформил юбилейную, 150-ю шайбу в ноябрьских матчах НХЛ. Также он стал лишь третьим хоккеистом, забившим не менее 150 голов за карьеру сразу в двух и более календарных месяцах. Помимо Овечкина, такого результата достигали Уэйн Гретцки и Горди Хоу.
Перед стартом матча состоялась торжественная церемония, посвященная достижениям Овечкина – 1500 сыгранных матчей и 900 голов за карьеру. В мероприятии участвовали президент «Кэпиталз» по хоккейным операциям Брайан Маклеллан, генеральный менеджер Крис Патрик, а также семья нападающего.
Форвард Виннипега Владислав Наместников провел в матче три силовых приема и заблокировал один бросок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов. Он стал первым хоккеистом, который забил 900 голов в регулярных чемпионатах NHL. После 900-го гола Овечкина признали первой звездой дня.