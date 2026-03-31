    Британская разведка засылает в Россию похожих друг на друга шпионов
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    Подписчики Володина проголосовали против обязательного второго иностранного языка в школе
    МЧС сообщило о локализации пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
    Путин назвал число грузовых беспилотников в России к 2030 году
    Советник главы Генштаба Ирана погиб в результате удара США и Израиля
    Минприроды отменило заявительный принцип выдачи недр с углеводородами
    Грузинский завод в Кулеви решил отказаться от российской нефти
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 17:58 • Новости дня

    В МИД объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Тяпкин: Женева была выбрана для встречи по Украине из логистических соображений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по Украине, прошедшие в Женеве, были обусловлены лишь вопросами логистики, а не признанием нейтралитета Швейцарии, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    По словам Тяпкина, проведение одного из раундов переговоров в Женеве объясняется исключительно стечением логистических обстоятельств, и это не связано с признанием Швейцарии в качестве посредника, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Москва не изменила своей оценки относительно отхода Швейцарии «от принципов и традиций нейтралитета».

    Тяпкин подчеркнул, что, по мнению российской стороны, от прежнего реноме неангажированной швейцарской переговорной площадки «де-факто ничего не осталось».

    Напомним, в феврале в Женеве прошли трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Владимир Зеленский счел итоги переговоров в Женеве недостаточными.

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    30 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    На Украине отдали ПВО частникам

    Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ

    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине уже начала работу первая частная система противовоздушной обороны, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

    В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.

    Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь подтвердила уклонение Зеленского от призыва

    Мендель сообщила о четырех случаях уклонения Зеленского от срочной службы

    @ Office of the President of Ukraine/Cover Images/Keystone PA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    До вступления в должность президента Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда получал повестки из военкомата, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Владимир Зеленский в молодости четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали, сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, передает ТАСС.

    Так Мендель прокомментировала сравнение Зеленского с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, который участвовал в нескольких войнах.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти страны ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы, а в соцсетях регулярно появляются видео насильственных задержаний уклонистов и конфликтов с военкоматами.

    Многие мужчины стараются покинуть страну, несмотря на угрозу для собственной жизни. Между тем, местные СМИ отмечают, что власти готовят новые правила мобилизации, особенно для жителей крупных городов, включая Киев, а на улицах столицы значительно увеличилось количество патрулей и случаев насильственной мобилизации.

    Российские силовики заявили об уклонении Зеленского от призыва в армию и игнорировании им повесток во времена президентства Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о четырехкратном игнорировании повесток военкомата Владимиром Зеленским в 2014–2015 годах.

    Между тем, на Украине вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении всеобщей мобилизации, после чего военкоматы начали массовые рейды с применением силы.


    31 марта 2026, 12:54 • Новости дня
    Военные эксперты оценили планы Индонезии купить у России подлодки-носители «Калибров»

    Военный эксперт Ищенко: Индонезия интересуется подлодками «Варшавянка» из-за «Калибров»

    @ Татьяна Меель/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    У российских подводных лодок есть ряд преимуществ перед конкурентами. Это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Сергей Ищенко. Ранее Индонезия заявила о планах купить у России подлодки.

    «Индо-Тихоокеанский регион бурно развивается, и в этом контексте Джакарте важно иметь средства защиты своих интересов, торговых путей», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, с этим связано стремление Индонезии расширить сотрудничество с Россией.

    Собеседник напомнил, что страна ранее высказывала намерение купить российские истребители и другую военную технику. «Желание приобрести наши подводные лодки – естественны процесс развития двусторонних отношений», – подчеркнул аналитик.

    К тому же лодки проекта 636 «Варшавянка» выделяются целым рядом характеристик, добавил Кнутов. «Во-первых, они практически бесшумные. Неслучайно НАТО называет их «черная дыра» – выявить, где находится подлодка практически невозможно», – указал он.

    Во-вторых, «Варшавянка» имеет возможность достаточно большого для такого типа подводных аппаратов автономного плавания, продолжил эксперт. «Это дизель-электрическая лодка. Особенность состоит в том, что она должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Мы эту проблему решаем достаточно оригинально», – уточнил спикер.

    Наконец, субмарины оснащены ракетами «Калибр», которые работают как в противокорабельном варианте, так и по наземным целям, добавил специалист. Он допустил, что Джакарта может рассчитывать на комплектацию с «Калибрами», но, заметил Кнутов, в этом случае должен быть подписан отдельный контракт.

    По его оценкам, если дело дойдет до заключения соглашения, то речь пойдет о поставке нескольких подлодок. «Вместе с тем, если индонезийские моряки смогут освоить технику – а она действительно довольно сложная – то, я думаю, контракт расширят. Как правило, так и происходит», – добавил собеседник.

    «Более того, на мой взгляд, если бы не санкции в отношении Москвы, страны активнее закупали бы и фрегаты, и самолеты, и системы ПВО. Но то, что Джакарта высказывает интерес к российской технике даже под угрозой давления со стороны Запада, говорит о многом», – акцентировал эксперт.

    Тем более, что у России есть конкуренты, в частности, Швеция и Япония. «Они производят, может быть, не столь хорошо вооруженные подлодки, но достаточно современные, способные находиться под водой без всплытия длительное время. Однако у российских подводных аппаратов есть ряд преимуществ – это относительная дешевизна, высокие боевые характеристики, а также реальное успешное применение в условиях военных действий», – перечислил Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. По его мнению, если Москва и Джакарта заключат контракт, то это станет прорывом. Собеседник допустил, что Индонезия выражает интерес к «Варшавянкам» в том числе из-за вооружения «Калибрами».

    Ранее командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, находящиеся в индонезийской столице в рамках делового визита. Он заявил, что Джакарта хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки.

    «Индонезийский флот уже давно, еще с советских времен, использовал советскую технику -– не только корабли, но и самолеты, а также подводные лодки. И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику – в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», – цитирует его РИА «Новости».

    Глава ВМС Индонезии сообщил командиру отряда кораблей ТОФ Евгению Мясоедову, что хотел бы посетить Владивосток, а также пригласил российских моряков посетить остров Бали.

    31 марта 2026, 09:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники в небе над Эстонией сочли «сбившимися с курса»

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько беспилотников, предположительно украинского происхождения, были замечены ночью в понедельник в небе над Эстонией и зафиксированы радарами и истребителями, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Украинские дроны, которые сбились с курса, ночью проникли в воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Об этом сообщил полковник Уку Арольд, начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии.

    По его словам, летательные аппараты были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.

    «С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», – отметил Арольд.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев может использовать территории балтийских стран для пролета беспилотников «втемную». Он подчеркнул, что киевский режим известен использованием нефтепроводов и газопроводов для устрашения стран ЕС, а также способен использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих интересах.

    Губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА. Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    В ночь на 25 марта беспилотник в Эстонии задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере и проник в воздушное пространство страны со стороны России.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ сбивать нарушивший границу дрон опасением эскалации конфликта с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.


    31 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Московской области
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подмосковье предотвращен террористический акт, злоумышленник, работавший на предприятии оборонно-промышленного комплекса, уничтожен, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемым оказался гражданин России, он работал на территории этого предприятия ОПК, по заданию киевского режима он планировал теракт, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленника попытались задержать в момент изъятия самодельного взрывного устройства, он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

    «На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка», – указали в ФСБ.

    СВУ состояло из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу.

    Также изъят сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

    Отмечается, что боевик сам через Telegram связался с представителем украинских спецслужб, он действовал по их инструкциям. Он контролировал и закладывал схроны со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на ж/д путях, а также проводил разведку объектов ТЭК и ОПК в Москве и области.

    Ранее ФСБ предотвратила в Ставрополе теракт против сотрудника правоохранительных органов.

    Кроме того, ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    31 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник на трассе М-12 «Восток» стартует движение беспилотных грузовиков, объявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по видеосвязи.

    «Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    31 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил, что сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России не соответствуют действительности.

    По словам Клиша, Польша не предоставляла свое воздушное пространство для действий против России, передает ТАСС.

    «Информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», – заявил генерал.

    Клиш отметил, что в восточных районах Польши введена запретная для полетов зона сроком с 10 марта до 9 июня 2026 года. Она действует на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км, и работает круглосуточно. Исключения сделаны для гражданской и санитарной авиации, однако им необходимо получать специальное разрешение на пролет над этой территорией.

    Он пояснил, что подобные меры носят исключительно превентивный характер. По его словам, они направлены на обеспечение безопасности жителей, а также для защиты важной государственной инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона благожелательно относится к украинскому народу, единственной проблемой остается Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.

    Иран не имеет претензий к украинскому обществу, сказал Искандари, передает ТАСС.

    «Единственная проблема здесь – глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», – пояснил дипломат.

    Он связал нынешнюю ситуацию с ролью действующего главы киевского режима, указав, что именно один неудачный руководитель способен привести к тяжелым последствиям для страны.

    В конце марта Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива. Он посетил Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, в ходе поездки были достигнуты договоренности о взаимодействии в военной сфере, а с Катаром и Саудовской Аравией были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    Зеленский после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

    31 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль пригрозил мерами, если страны ЕС дали Украине коридор для ударов по России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия примет необходимые меры, если подтвердится предоставление странами Евросоюза воздушного пространства для ударов украинских беспилотников по территории Северо-Западной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия примет меры, если страны Евросоюза предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по Северо-Западу России, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против России, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, ситуация пристально отслеживается, и Москва не оставит подобные действия без ответа.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил об отсутствии фактов предоставления польского воздушного пространства для действий против России.

    Песков отмечал возможность использования Киевом территорий балтийских стран для пролета беспилотников «втемную» и втягивания других стран ЕС и НАТО в свои интересы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Над Ленинградской областью в ночные часы нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.

    В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.

    Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.

    Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.

    Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.

    Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.

    Патрушев обвинил ЕС в создании термина «теневой флот» для борьбы с Россией
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Декларация о доходах Зеленского за 2025 год исчезла из реестра
    Полиция Чехии задержала иностранца по делу о нападении на Русский дом
    Власти Москвы дали рекомендации автомобилистам по зимней резине
    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида»
    Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

