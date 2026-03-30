Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
«Грузинская мечта»: Кончина патриарха Грузии расшифровала европейских бюрократов
Отсутствие соболезнований Брюсселя в связи с кончиной патриарха Илии Второго расшифровало истинное отношение к Грузии европейских бюрократов, заявил первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Евробюрократов якобы волнует судьба Грузии, но они молчали и продолжали молчать, не высказывают соболезнований», – отметил он.
По его словам, происходящее «расшифровало евробюрократов».
«Наши граждане увидели, какие они на самом деле фарисеи, которых совершенно не интересует судьба Грузии. Они абсолютно оторваны от реальности и не держат руку на пульсе», – заявил Леван Мачавариани.
Со своей стороны, депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что евробюрократы «не нашли несколько минут разделить боль всего народа Грузии, поддержать его».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил отсутствие соболезнований из Брюсселя намерением продолжить кампанию против ГПЦ.