Премьер Грузии прокомментировал отсутствие соболезнований Брюсселя на кончину Патриарха

Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.2 комментария
Премьер Грузии оценил отсутствие соболезнований Брюсселя на кончину Патриарха
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил отсутствие соболезнований Брюсселя по поводу кончины Патриарха Ильи Второго намерением части западных политиков продолжить кампании против Грузинской православной церкви (ГПЦ), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «силы, которые вели кампании против ГПЦ, намерены продолжать их и завтра». По его словам, «внешние силы и их местная агентура не желают видеть подлинных авторитетов в Грузии и других странах».
Ираклий Кобахидзе назвал Грузию «особой страной с 1700-летней историей христианства», подчеркнув, что «попытки насадить здесь лживые идеологии обречены». Он пообещал сделать все необходимое для «защиты церкви и христианских ценностей».
«Мы усилим церковь, усилив таким образом государство, не допустим подрыва суверенитета», – заявил председатель кабмина Грузии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась 22 марта в Сионском соборе Тбилиси. Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований и заявила о «цивилизационной пропасти» с ЕС.