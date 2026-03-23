Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
В Тбилиси резко раскритиковали лидеров Евросоюза и украинского президента Владимира Зеленского за отсутствие соболезнований в связи с кончиной патриарха Грузии Илии Второго, которого похоронили в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».
Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».
По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».
«Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.
«Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.
В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.