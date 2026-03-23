Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».

Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».

По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».

«Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.

«Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.

В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.