Politico: Популярность социал-демократов резко снизилась в Европе

Politico: Социал-демократы в ЕС потеряли поддержку из-за кризиса идентичности

Tекст: Вера Басилая

Социал-демократические партии по всей Европе переживают спад, а их лидеры не могут найти эффективных решений для восстановления доверия избирателей. На недавних выборах в Дании партия премьер-министра Метте Фредериксен показала худший результат с 1903 года, несмотря на то что заняла первое место по числу голосов. В то же время рабочие избиратели, разочарованные бездействием партии по вопросам стоимости жизни, перешли к правым силам, а левые поддержали Зеленых, сообщает Politico.

По мнению генерального секретаря Партии европейских социалистов Джакомо Филибека, слабые результаты объясняются «гневом» из-за того, как власти решают вопросы доступности жизни, усугубленные ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Местные руководители социал-демократов в Дании также критикуют партию за отказ от традиционных «красных» ценностей.

Подобная тенденция наблюдается в Германии, где Социал-демократическая партия потеряла контроль над ключевыми регионами, а на последних выборах набрала всего 5,5% в земле Баден-Вюртемберг. Во Франции социалисты сохранили позиции только на муниципальном уровне, а в национальном парламенте контролируют лишь 65 из 577 мест.

Аналитики отмечают, что основная проблема заключается в утрате связи с рабочим классом и неспособности предложить новую социальную повестку, отвечающую вызовам цифровизации и изменений на рынке труда. Партии стремятся к центристским позициям, но это приводит к размытости политики и потере избирателей. Примером является Германия, где коалиция Олафа Шольца не смогла достичь компромисса по ключевым вопросам, а в Португалии социалисты уступили лидерство правым.

Тем не менее, в Германии отмечается попытка вернуть доверие избирателей: вице-канцлер Ларс Клингбайль предложил налоговые льготы для большинства граждан и увеличение налогов для богатых. В Испании успех социалистов связывают с прогрессивными реформами и коалицией с левыми силами, однако эксперты предупреждают, что этот курс может ослабить позиции партии на будущих выборах.

Ранее на парламентских выборах в Дании социал-демократы получили 19,2% голосов, это антирекорд с начала прошлого века.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после того, как ее партия заняла первое место на выборах, но не смогла получить парламентское большинство.

На выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца ХДС получил 31% голосов и обошел социал-демократов, потерпевших там первое поражение с 1991 года.

Во Франции партия Ле Пен назвала итоги выборов историческим прорывом.

Политолог Александр Рар заявил о падении популярности СДПГ и о необходимости возврата партии к более левому курсу.