Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Politico: Социал-демократы в ЕС потеряли поддержку из-за кризиса идентичности
Партии социал-демократов в Европе продолжают терять избирателей из-за размытых позиций и неспособности ответить на современные вызовы, сообщает Politico.
Социал-демократические партии по всей Европе переживают спад, а их лидеры не могут найти эффективных решений для восстановления доверия избирателей. На недавних выборах в Дании партия премьер-министра Метте Фредериксен показала худший результат с 1903 года, несмотря на то что заняла первое место по числу голосов. В то же время рабочие избиратели, разочарованные бездействием партии по вопросам стоимости жизни, перешли к правым силам, а левые поддержали Зеленых, сообщает Politico.
По мнению генерального секретаря Партии европейских социалистов Джакомо Филибека, слабые результаты объясняются «гневом» из-за того, как власти решают вопросы доступности жизни, усугубленные ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Местные руководители социал-демократов в Дании также критикуют партию за отказ от традиционных «красных» ценностей.
Подобная тенденция наблюдается в Германии, где Социал-демократическая партия потеряла контроль над ключевыми регионами, а на последних выборах набрала всего 5,5% в земле Баден-Вюртемберг. Во Франции социалисты сохранили позиции только на муниципальном уровне, а в национальном парламенте контролируют лишь 65 из 577 мест.
Аналитики отмечают, что основная проблема заключается в утрате связи с рабочим классом и неспособности предложить новую социальную повестку, отвечающую вызовам цифровизации и изменений на рынке труда. Партии стремятся к центристским позициям, но это приводит к размытости политики и потере избирателей. Примером является Германия, где коалиция Олафа Шольца не смогла достичь компромисса по ключевым вопросам, а в Португалии социалисты уступили лидерство правым.
Тем не менее, в Германии отмечается попытка вернуть доверие избирателей: вице-канцлер Ларс Клингбайль предложил налоговые льготы для большинства граждан и увеличение налогов для богатых. В Испании успех социалистов связывают с прогрессивными реформами и коалицией с левыми силами, однако эксперты предупреждают, что этот курс может ослабить позиции партии на будущих выборах.
Ранее на парламентских выборах в Дании социал-демократы получили 19,2% голосов, это антирекорд с начала прошлого века.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после того, как ее партия заняла первое место на выборах, но не смогла получить парламентское большинство.
На выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца ХДС получил 31% голосов и обошел социал-демократов, потерпевших там первое поражение с 1991 года.
Во Франции партия Ле Пен назвала итоги выборов историческим прорывом.
Политолог Александр Рар заявил о падении популярности СДПГ и о необходимости возврата партии к более левому курсу.